Edital para adoção de viaduto em Porto Alegre é prorrogado: "Tivemos interessados, mas faltou variedade"

Mesmo com interesse de algumas empresas, o edital para adoção do Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, foi prorrogado até o dia 25 de agosto. O prazo para as inscrições vencia na última sexta-feira (25). A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), que toca o processo, não divulga o número de candidatos inscritos.

— Se mostrou que 30 dias era pouco para alguns interessados. Tivemos interessados, mas faltou variedade. A maioria é do ramo da alimentação — diz o secretário de Parcerias, Giuseppe Riesgo.

O texto prevê a possibilidade de até cinco operações com exploração comercial — duas na Avenida Alberto Bins e três na Avenida Farrapos. Os interessados não precisarão pagar aluguel ao município. Em troca, deverão manter o local limpo e iluminado.

— Não haverá nova prorrogação. Vamos analisar as propostas no final de agosto. A ideia é preencher os cinco espaços, mas, se as propostas não se encaixarem nas regras, pode ser que apenas alguns pontos recebam as operações — afirma Riesgo.

O tamanho das estruturas varia de 170 a 240 metros quadrados, dependendo do ponto no viaduto.

A expectativa da prefeitura é de que os espaços sejam ocupados ainda em 2025. O prazo da adoção é de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro. Em caso de desistências, como aconteceu recentemente em outro viaduto da cidade, o adotante não paga multa.

Os interessados devem entregar presencialmente na Secretaria Municipal de Parcerias, na Rua General João Manoel, 157, 13º andar, ou enviar proposta para o e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br.

Atividades que poderão operar no local:

Comércio

Serviços

Lazer

Critérios de avaliação:

Viabilidade técnica

Impacto social, urbanístico e de segurança pública

Celeridade na execução das contrapartidas

Sustentabilidade econômica

Inovação

Comprometimento com manutenção do espaço

Experiências anteriores

Como está hoje

Hoje, o Viaduto da Conceição está de repleto de pichações e sujeira. Mesmo durante o dia, a sensação de quem caminha embaixo dele é de insegurança.

Não é a primeira vez que o governo de Sebastião Melo tenta revitalizar a área. Ainda no começo do mandato, o prefeito mandou limpar e repintar a estrutura. Na época, foram feitos gratites em homenagem à dupla Gre-Nal na tentativa de sensibilizar pichadores.

Para a chegada dos novos negócios, a prefeitura promete uma nova limpeza no local.

Relembre como estava o local em 2021:

Outros casos

Entre os próximos editais a serem lançado pela Secretaria de Parcerias, está o de adoção do Viaduto Imperatriz Leopoldina. Em abril, uma lanchonete que operava no local foi fechada. Os antigos proprietários alegam que deixaram a área devido à sujeira e à insegurança.

Em outros pontos da cidade, a adoção de viadutos deu certo. Por exemplo, no Viaduto Dom Pedro I, perto do estádio Beira Rio, onde instalaram-se as lanchonetes Mek Aurio e D' Galetto & Gato Churrasquinhos. Mesmo em dias que não há jogo do Internacional, a região é movimentada e iluminada.