Dmae inicia obras que afetam 34 bairros e podem deixar quase metade da população de Porto Alegre sem água

Dentro da estação, outra equipe realiza uma troca de tubulação que tem entre 25 e 30 anos por uma nova, mais moderna. De acordo com a gerência de manutenção, estas obras já deveriam ter sido feitas desde o ano passado, mas foi preciso uma organização maior para que o abastecimento pudesse ser paralisado e as intervenções, executadas.

Até às 11h, o Dmae havia realizado 18 atendimentos de reforço com caminhão-pipa, sendo seis em escolas e cinco em instituições de saúde. A Secretaria de Saúde confirmou que as unidades Sarandi, Nova Brasília e Vila Elizabeth estão atendendo com galões de água.

Pelo menos 38 escolas municipais registraram falta de água, de acordo com a Secretaria de Educação. A reportagem ainda conversou com comerciantes e restaurantes que estão contando com as caixas d'água ou reservas em baldes para manter o funcionamento.