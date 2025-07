Dmae confirma isenção de contas a 110 mil clientes afetados pela enchente

Estação de Tratamento de Água São João, do Dmae, na zona norte de Porto Alegre, passou por melhorias recentemente.

A medida faz parte de um acordo firmado em 2024 entre Dmae, Procon Municipal, Ministério Público do Estado e Defensoria Pública Estadual. Incialmente, o acerto viabilizou a isenção de seis meses na conta aos clientes sob tarifa social e três meses de isenção para os demais. As dispensas de pagamento já foram concedidas no período pós-enchente e somaram R$ 91 milhões.