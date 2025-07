Nesta quinta-feira (10), é celebrado no Brasil o Dia da Pizza. A data foi criada em 1985 após um concurso realizado no Estado de São Paulo. Um ano antes, pizzaiolos italianos se uniram para difundir um tipo específico de pizzas feitas na cidade de Nápoles.

Com regras de preparo e de ingredientes, a pizza napolitana se popularizou no mundo todo. Há pelo menos uma década, passou também a conquistar o público gaúcho, que já fazia pizzas com seu estilo próprio (tem até de churrasco).

Entre as principais características da pizza napolitana estão:

massa de longa fermentação

ingredientes produzidos na Itália

preparo feito em forno a altas temperaturas

Onde encontrar em Porto Alegre

Na capital gaúcha, a moda chegou há nove anos através da Ciao Pizzeria Napoletana. Em suas duas lojas — nos bairros Cidade Baixa e Bom Fim — são usados ingredientes importados da Itália, como farinha, tomate, queijo e azeite.

As pizzas mais vendidas na Ciao são as de margherita, a marinara e a "due stagioni", que vai metade calabresa e metade margherita. A cada 15 dias, um novo sabor é criado. As pizzas são individuais e o valor varia de R$ 55 a R$ 98.

— Em média, vendemos 2,2 mil pizzas por semana. Além de pizzas, nosso cardápio conta com outros tipos de pratos e sobremesas, como burrata com focaccia e cannoli — diz Leandro Rosa, sócio da Ciao.

Certificação napolitana

Em Porto Alegre, a Ciao é a única pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), criada em 1984 em Nápoles para promover a "verdadeira pizza napolitana". Além dela, apenas outras cinco pizzarias possuem o aval da entidade no Rio Grande do Sul.

No entanto, isso não tira o mérito e o sabor de outras pizzas napolitanas vendidas em Porto Alegre. Uma delas é a Grani, criada em 2022 e comanda pelo casal de sócios Igor Henrique Rodrigues e Aline Pinto Kropidlofscky.

— Vendemos, em média, 500 pizzas por dia. No almoço, saem cerca de 100 pizzas. É um número expressivo, pois as pessoas não costumam almoçar pizza. Mas a coisa está mudando — diz Igor.

A Grani também importa seus insumos da Itália e faz questão de assar as pizzas em um forno a lenha. Para atender a uma demanda crescente de clientes, abrirá uma segunda loja. No momento, os sabores de pizza mais pedidos na Grani são os com queijo brie.

Pizza "Il Vesúvio", com molho de tomate san marzano, mozzarela de búfala, cebola caramelizada, bacon de paleta e pimenta jalapeño. Grani / Divulgação

Já na Balcone, as que mais saem são as tradicionais margherita e calabresa. Também com foco em pizzas napolitanas, o negócio foi criado em 2017. O empresário Luiz Eduardo Barbosa diz que chegou a estudar abrir outros tipos de pizzaria, mas optou pelo formato onde o cliente pede no balcão e busca seu pedido.

— Vendemos pizzas com ingredientes importados, de qualidade, a um preço competitivo. Temos de R$ 50 e R$ 60 — diz o sócio da marca.

Hoje, a Balcone está com cinco lojas próprias em Porto Alegre e uma fábrica no bairro Menino Deus. Também já tem contrato assinado para abrir mais uma operação no bairro Cidade Baixa, em um empreendimento da Cyrela Goldzten que está sendo erguido onde ficava o antigo Olaria.

Pizza de calabresa é uma das vendidas na Balcone. Balcone / Divulgação

Caso esteja afim de comer uma pizza napolitana, mas está acompanhado de alguém que prefere outros pratos, o Cantina do Press, no Shopping Iguatemi, é uma opção. Entre massas e risotos, o cardápio do restaurante de culinária italiana oferece pizzas de calabresa, margherita e a "maridela", com mortadela italiana, pistache e raspas de limão siciliano.

— A pizza napolitana está entre um dos cinco pratos mais pedidos da casa — diz Carla Tellini, CEO do Grupo Press.

Pizza margherita do Cantina do Press. Grupo Press / Divulgação

Segmento crescente

Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha-POA), Paulo Geremia avalia que o segmento de pizzarias napolitas tende a crescer ainda mais na Capital.

— O mercado está com uma demanda enorme por mais pizzarias. Tem cliente para todo mundo. Nos últimos anos, as pizzarias napolitanas vieram com ingredientes de mais qualidade e que harmonizam melhor. A massa de fermentação natural é muito mais leve — diz Geremia, que também dono da rede de galeterias Di Paolo.

Na Di Paolo, Geremia implementou, há três anos, uma linha de pizzas "canotto", um estilo de pizza napolitana caracterizada por ter borda alta, fofa e aerada. Além de assá-las nas lojas da rede, o alimento também é vendido em supermercados de forma congelada.

— O Zaffari está vendendo, em média, 100 por dia. A produção na nossa fábrica é de 1,5 mil por dia. E vamos dobrar essa número — avisa o empresário.

Di Paolo produz 1,5 mil pizzas "canotto" em sua fábrica. Di Paolo / Divulgação

Características da pizza napolitana

Massa: é feita com farinha tipo 0 ou 00, água, fermento e sal, com fermentação lenta. A abertura da massa é feita exclusivamente à mão, utilizando as pontas dos dedos para empurrar o ar para as bordas, resultando em uma borda alta e aerada.

é feita com farinha tipo 0 ou 00, água, fermento e sal, com fermentação lenta. A abertura da massa é feita exclusivamente à mão, utilizando as pontas dos dedos para empurrar o ar para as bordas, resultando em uma borda alta e aerada. Molho: tradicionalmente, utiliza tomate pelado, azeite extra virgem e manjericão fresco.

tradicionalmente, utiliza tomate pelado, azeite extra virgem e manjericão fresco. Queijo: a pizza napolitana autêntica utiliza mozzarella de búfala ou Fior di Latte (feito com leite de vaca).

a pizza napolitana autêntica utiliza mozzarella de búfala ou Fior di Latte (feito com leite de vaca). Forno: o forno a lenha, com temperaturas entre 420°C e 480°C, é essencial para o cozimento rápido (60 a 90 segundos), conferindo à pizza uma textura característica.

o forno a lenha, com temperaturas entre 420°C e 480°C, é essencial para o cozimento rápido (60 a 90 segundos), conferindo à pizza uma textura característica. Sabor: o equilíbrio entre a acidez do tomate, a cremosidade do queijo e o aroma do manjericão, aliado à leveza da massa, resulta em um sabor marcante e inesquecível.

Sabor único e sem dividir

Amanda Fraga, 32 anos, foi a primeira cliente atendida na Santi Pizzeria Napoletana na terça-feira (8). O estabelecimento, que fica na Galeria Prado, no bairro Moinhos de Vento, abre das 18h às 22h. É uma das poucas pizzarias da região e a única que serve pizzas napolitanas.

— Não comi todas para saber, mas acho esta a melhor da cidade. Todos os sabores são ótimos — disse Amanda, enquanto aguardava o pedido de uma pizza com pesto e pomodoro.

Em outro ponto da cidade, a Comfy e a Naples tornaram-se referências em pizzas napolitanas na Zona Sul. As duas ficam perto uma da outra, na Rua Doutor Barcellos. Na noite de segunda-feira (7), um casal dividia uma pizza de carbonara.

— É pequena para nós dois. Me arrependi de pedir só uma depois que dei a primeira mordida. Bom demais — disse Clara Borges, 29, que costuma frequentar a Comfy junto com sua namorada, Monique.

Pizza de carbonara da Comfy é finalizada com raspas de gema de ovo, que é previamente congelada. André Ávila / Agencia RBS

A ideia da pizza napolitana é que seja um alimento individual. Com 30 centímetros, é uma refeição que costuma ser feita à noite. Porém, como disse o sócio da pizzaria Grani, clientes começaram a consumir o alimento também no almoço. O técnico em informática Mateus Villar, 35, é um deles.

— Tento comer pizza no almoço pelo menos uma vez na semana. Essa aqui pelo menos é feita com bons ingredientes, sinto que não me pesa depois (da refeição) — diz Mateus.

Origem do Dia da Pizza no Brasil

O Dia da Pizza foi criado oficialmente em 1985, por meio de uma iniciativa do então secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho.

A data foi escolhida para marcar o encerramento de um concurso estadual que elegeu as 10 melhores receitas de pizza margherita e mozzarella. O evento teve tanto sucesso que o dia do encerramento, 10 de julho, acabou sendo instituído como o "Dia da Pizza" em homenagem à popularidade do prato entre os brasileiros.