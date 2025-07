Dia da Pizza: conheça quatro experiências para aproveitar e saborear em Porto Alegre

De uma imersão no sul da Itália a pizzas com massa feita à base de farinha de arroz. Em Porto Alegre, pizzarias atraem o público não só pelo sabor, mas também pelas experiências diversificadas que oferecem.

La mia prima pizza: a experiência italiana

Na Villa Positano Pizzaria Spritz , na zona sul da cidade, o cliente pode colocar a mão na massa — literalmente. A casa oferece a experiência La Mia Prima Pizza, em que a pessoa monta sua própria pizza, com direito a diploma de “ pizzaiolo estagiário ”.

— E, numa de nossas idas à Itália, nós decidimos que a nossa casa se chamaria Villa Positano. As coisas foram acontecendo, a gente jogando para o universo, e o universo nos dando respostas. Bom, a gente tem uma vivência de Itália muito grande, um conhecimento de pizza e da culinária como um todo, italiana. — conta o proprietário Luciano Begni

Rodízio viral nas redes

— O vô Lauro era uma pessoa sempre muito comilona, gostava de abundância, gostava de comida, de família, e nós pensamos em poder fornecer essa experiência para as pessoas, né? Então, o Lauro's já vem, eu acho, tendo bastante sucesso em função disso, da experiência emocional que nós geramos e criamos com os nossos clientes — diz Icaro Cappellari, CEO da rede Lauro's.

Sem glúten com sabor e cuidado

A Senza tem como foco atender um público que busca opções sem glúten sem abrir mão do sabor e da qualidade. Com massas feitas com farinha de arroz, a pizzaria oferece um ambiente acolhedor e um cardápio pensado para quem tem restrições alimentares ou quer uma experiência diferente.