Curso de idiomas pioneiro em Porto Alegre deixa tradicional sede: "Fim de um ciclo e início de outro"

Uma das instituições pioneiras no ensino de idiomas no Rio Grande do Sul, o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, fundado em 1938, está deixando sua sede histórica , localizada na Rua Riachuelo, no Centro Histórico de Porto Alegre. A mudança teve início nesta terça-feira (1º) e deverá ser concluída até o final desta semana.

O Cultural, como é conhecido, não encerrará suas atividades . A partir de agosto, as aulas serão retomadas em uma nova sede , que anteriormente pertencia ao Yazigi. A escola se localiza na Avenida Venâncio Aires, no bairro Santana , também em Porto Alegre. Cerca de 100 alunos já estão matriculados.

Plano de expansão

Além da nova sede em Porto Alegre, o plano de expansão do instituto inclui a abertura de pelo menos cinco novas unidades até o final de 2027. As primeiras regiões em estudo são o Vale do Sinos, com destaque para Novo Hamburgo e São Leopoldo, e a Serra, com Caxias do Sul em análise.