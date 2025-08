Concluída a remoção de casas para obras no segundo trecho do dique do Sarandi, em Porto Alegre

Um mês após a retomada das obras no dique do Sarandi, na Zona Norte, a prefeitura de Porto Alegre concluiu a remoção das casas que impediam os trabalhos no segundo trecho do projeto. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) retirou 335 cargas de entulhos das residências desocupadas.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), responsável pelas obras, as equipes trabalham agora para concluir até o final desta semana a limpeza total dos terrenos, identificando quais materiais ainda precisam ser extraídos do solo. Depois disso, começará o reforço da estrutura, compactando novas camadas de argila para elevar a cota do dique da Vila Nova Brasília.

A Justiça havia paralisado a obra por conta do impasse com as famílias que moravam na região. Dois dias depois que uma infiltração foi registrada na Rua Aderbal Rocha de Fraga, a prefeitura conseguiu a autorização judicial para retomar os trabalhos, desde que respeitando as famílias que seguiam no local.

Segundo o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), todos os moradores que precisavam ser retirados para a continuidade emergencial dessa etapa da obra já saíram. Eles foram encaminhados para o programa Compra Assistida.

Projeto dividido em três fases

O projeto do reforço do dique do Sarandi foi dividido em três fases. A primeira, entre as casas de bombas 9 e 10, foi concluída em janeiro.

A segunda é a que está em andamento e compreende uma área de cerca de 300 metros, incluindo o ponto onde o dique rompeu na enchente do ano passado. A previsão é de que os trabalhos neste trecho demorem três meses no total.

A terceira etapa, ainda sem prazo para início e conclusão, abrange os últimos dois quilômetros do dique.

O projeto elaborado pelo Dmae prevê a elevação da cota para 5m80cm, com argila e um talude.

Fases de recuperação do dique

Fase 1 — Freeway até a casa de bombas 10

Extensão : 1,1 km

: 1,1 km Situação: concluída

Fase 2 — Casa de Bombas 10 até ponto em que houve rompimento na enchente de 2024

Extensão : 300 metros

: 300 metros Situação: retomada há um mês, com previsão de conclusão em cerca de três meses.

Fase 3 — Ponto de rompimento até Assis Brasil