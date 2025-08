Comporta que permite acesso à Castello Branco pela Voluntários da Pátria começa a ser reaberta

A prefeitura de Porto Alegre iniciou a reabertura do acesso nesta terça-feira (29). Aristoteles Junior / PMPA / Divulgação

Motoristas que utilizam as imediações da Voluntários da Pátria em direção à Castello Branco poderão voltar a utilizar a comporta 12, na altura da Avenida Cairú, nos próximos dias. A prefeitura de Porto Alegre iniciou a reabertura do acesso nesta terça-feira (29).

A passagem estava fechada provisoriamente há cerca de um mês, quando foram colocados argila e sacos de areia como diques provisórios em meio à elevação do Guaíba e do Jacuí. Inicialmente, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) havia previsto retirar os materiais do local na semana passada.

Entretanto, os trabalhos começaram apenas nesta terça. Agora, a expectativa é que o trânsito seja liberado na região até o final de semana. Para que isso aconteça, é preciso remover as camadas de pedras-rachão, de argila e os bags, além de limpar a área.

Quando o trabalho for finalizado, a comporta poderá ser utilizada por quem circula a partir da ponte do Guaíba e de Canoas em direção à Capital para a Voluntários da Pátria e para quem está na Voluntários e quer entrar na Castello Branco. A rota também serve de acesso aos clubes náuticos, marinas, ao Centro de Treinamento do Grêmio, na João Moreira Maciel, e o deslocamento para Canoas pela Guilherme Schell.

A passagem ficará liberada enquanto não começam as obras para substituição do portão no local. Conforme o Dmae, ela deverá servir de alternativa à comporta 14, que será fechada permanentemente.

Os trabalhos nas comportas ao longo do dique da Castello Branco foram retomados no início do mês. Sete delas passam por obras, sendo que cinco serão extintas e duas ganharão novas estruturas. A estimativa é que as reformas sejam concluídas até o primeiro trimestre do ano que vem.

Veja a situação de cada comporta: