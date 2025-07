Como é a rotina de um albergue para pessoas em situação de rua em Porto Alegre

No frio rigoroso de Porto Alegre, o Instituto Espírita Dias da Cruz é uma opção de abrigo para quem vive nas ruas da cidade. Localizado no bairro Azenha, o espaço recebe diariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um ambiente preparado com cuidados básicos, alimentação e momentos de convivência .

Segundo Thiago Souza da Luz, assistente de coordenação do Albergue Dias da Cruz, o local funciona com um sistema de permanência rotativa de 15 dias . A cada novo ingresso, é reduzido o número de dias restantes para aquele usuário.

Como é a rotina

— A cada noite ou a cada período que eles ficam conosco, a gente olha para essas perspectivas de sociabilização, de participar mais das ações de forma coletiva, mas, mais do que isso, que eles possam olhar para si, essa questão toda do autocuidado, do autorrespeito, da vida em sociedade, dessa vida no coletivo — afirma Cláudia.