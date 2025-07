Começam as obras no corredor de acesso, em Porto Alegre; tráfego terá restrições

A prefeitura de Porto Alegre começou, nesta segunda-feira (21), as obras no corredor de acesso localizado na entrada da cidade. O trecho liga a Avenida Castello Branco à elevada da Conceição , em direção ao túnel.

O trânsito no trecho — de cerca de 400 metros — será impactado (veja as alternativas abaixo).

Durante os serviços, com duração estimada em seis meses , o fluxo não será totalmente interrompido. Haverá, contudo, restrições parciais em determinados momentos , à medida que as obras avançarem.

A primeira etapa dos trabalhos ocorre na Avenida Júlio de Castilhos , junto ao corredor, quando será removido o canteiro central embaixo do viaduto Thompson Flores. O meio-fio será instalado na esquina com a Rua da Conceição.

A prefeitura fará nova pavimentação no trecho, além do alargamento da pista e novo calçamento próximo à Avenida Farrapos.

O início dos trabalhos contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e secretários municipais.

Rota alternativa

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período da obra. Para quem vem do Vale do Sinos e de Canoas, as avenidas Farrapos e a Zaida Jarros, e a BR-116, na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho, são as opções.