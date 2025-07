Cheia do Guaíba afeta abastecimento de água em bairros da zona norte de Porto Alegre

Estação de Tratamento de Água (ETA) São João opera com vazão reduzida em função da cheia do Guaíba.

Bairros da zona norte de Porto Alegre enfrentam problema no abastecimento de água neste sábado (5). Em função da cheia do Guaíba, a Estação de Tratamento de Água (ETA) São João opera com vazão reduzida.