Carro fica preso em mureta no Viaduto Dom Pedro I

Carro colidiu contra as muretas de proteção do Viaduto Dom Pedro I

Um carro colidiu contra as muretas de proteção do Viaduto Dom Pedro I, em Porto Alegre, durante a madrugada desta segunda-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 2h30, segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Com o impacto, o veículo ficou preso em cima de uma das muretas do viaduto, na zona central da cidade. O condutor abandonou o carro antes da chegada da Brigada Militar.

Como não havia mais ninguém no local no momento do atendimento da ocorrência, não foi possível confirmar se pessoas ficaram feridas no acidente. A EPTC e a Brigada Militar isolaram a área para remoção do veículo e levantamento das causas do acidente.