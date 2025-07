Carro é incendiado no Morro Santana, em Porto Alegre

Um carro foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (7) no bairro Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, mas o veículo ficou completamente destruído.

De acordo com a Brigada Militar, quando as autoridades chegaram ao local, não havia ninguém no interior do automóvel, e não há registro de feridos.