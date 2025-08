Caminhão-cegonha que tombou sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, estava com tacógrafo vencido, diz PRF

Motorista foi multado em R$ 195,23 e penalizado com cinco pontos na CNH. Jonathan Heckler / Agência RBS

O caminhão-cegonha que tombou sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, estava com o tacógrafo vencido, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao g1 nesta segunda-feira (28). O aparelho registra a velocidade e a distância percorrida pelo carro em função do tempo decorrido e é de uso obrigatório para esse tipo de veículo.

O relatório não apontou há quanto tempo o equipamento estava irregular. O motorista foi multado em R$ 195,23 e penalizado com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A infração é considerada grave.

O tombamento ocorreu em uma das alças de acesso à freeway, na altura do km 95 da rodovia. A velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km/h. Um acidente semelhante, envolvendo uma carreta carregada com serragem, foi registrado no mesmo local em junho.

Prejuízo de mais de R$ 1,4 milhão

O caminhão transportava sete caminhonetes Toyota Hilux zero quilômetro. Cada veículo é avaliado em mais de R$ 200 mil, o que pode representar um prejuízo superior a R$ 1,4 milhão.

As caminhonetes, importadas da Argentina, eram levadas do centro de distribuição da montadora Toyota, em Guaíba, para o pátio da transportadora Tegma, em Gravataí, de onde seriam distribuídas para outras regiões do país.

Durante o acidente, uma das caminhonetes se desprendeu da carreta e caiu de uma altura aproximada de 20 metros sobre a Rua Voluntários da Pátria. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves, segundo a PRF.

Tacógrafo: o que é e para que serve

O cronotacógrafo, popularmente conhecido como tacógrafo, registra a velocidade e a distância percorrida pelo carro em função do tempo decorrido. O equipamento é essencial em casos de acidentes, por conter informações como tempo de direção e períodos de parada.

A validação do aparelho junto ao Inmetro é obrigatória para certificar a confiabilidade dos dados registrados. Se em situação regular, as informações são usadas legalmente em caso de acidentes ou denúncias de má condução.

