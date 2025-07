Caminhão-cegonha que tombou na ponte nova do Guaíba transportava sete caminhonetes avaliadas em R$ 200 mil cada

O caminhão-cegonha que tombou na manhã de terça-feira (22) sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, transportava sete caminhonetes Toyota Hilux zero quilômetro. Cada veículo é avaliado em mais de R$ 200 mil, o que pode representar um prejuízo superior a R$ 1,4 milhão .

As caminhonetes, importadas da Argentina, estavam sendo levadas do centro de distribuição da montadora Toyota, em Guaíba , na Região Metropolitana, para o pátio da transportadora Tegma, em Gravataí, de onde seriam distribuídas para outras regiões do país.

O tombamento ocorreu por volta das 10h em uma das alças de acesso à freeway, na altura do km 95. A velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km/h. Um acidente semelhante, envolvendo uma carreta carregada com serragem, foi registrado no mesmo local em junho.