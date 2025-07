Câmera térmica registra temperaturas negativas em Porto Alegre nesta terça-feira; veja vídeo

Largo Glênio Peres registrou sensação térmica de -2,3ºC. Mateus Bruxel / Agência RBS

Zero Hora percorreu a área central de Porto Alegre para confirmar o que os gaúchos estão sentindo nos últimos dias: sim, está muito frio. Usando uma câmera termográfica, que produz mapas de calor, a reportagem registrou temperaturas negativas nas superfícies de diversos pontos da Capital.

No Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, os termômetros marcavam 6ºC por volta das 7h30min, mas, nas superfícies, a temperatura congelante chegava a -2,3ºC.

O vento cortante fazia a sensação térmica despencar ainda mais. Nas ruas, quem seguia para seus compromissos parecia blindado contra o frio, com apenas os olhos visíveis entre gorros, cachecóis e casacos.

"Para esquentar, só no cafezinho"

Ivanor Bonin, comerciante próximo ao Mercado Público há mais de 30 anos, afirma não se recordar de um dia tão frio nos últimos anos.

— Nos últimos anos, nunca havíamos pegado um frio desse nível. Para esquentar, só no cafezinho — brinca.

Na banca desde as 5h30min, Bonin afirma que o movimento diminui muito com o frio, pois as pessoas evitam sair de casa ou passam com pressa para escapar do gelo.

— Parece que piorou quando saiu o sol — completou, mostrando uma foto enviada pela irmã, que está no município de Capitão, no Vale do Taquari, onde a geada tomou conta da paisagem.

Já na orla do Guaíba, o vento passava como uma lâmina pelos poucos corajosos que se aventuravam a se exercitar no local. Próximo à Usina do Gasômetro, a câmera térmica marcou -3,3ºC.

No Viaduto Otávio Rocha, a ventania gelada parecia canalizada pela Avenida Borges de Medeiros, fazendo com que os pedestres se encolhessem ao atravessar a passarela da Rua Duque de Caxias. Nessa região, a câmera térmica registrava 1ºC por volta das 9h.

Bonin mostra foto enviada pela irmã, em Capitão, onde a geada tomou conta. Leonardo Martins / Agência RBS

Por fim, no Parque Farroupilha, a Redenção, por volta das 10h, o termômetro do aparelho marcava cerca de 0ºC no lago dos pedalinhos. Apesar do sol e da ausência de vento na região, que tornavam o clima um pouco mais suportável, o parque estava quase vazio.

— Por causa do frio, o movimento diminui bastante, mas melhora após o meio-dia, que é quando está mais quentinho — conta Neiva Rodrigues, que trabalha na bilheteria dos pedalinhos.

Cidade silenciosa

Nem mesmo sentar-se ao sol servia de refúgio: nas cadeiras da Redenção, a câmera térmica registrava cerca de 2ºC durante a manhã desta terça-feira.

Mesmo com o céu limpo e o sol brilhando, o frio intenso transformou a paisagem e a rotina dos porto-alegrenses. A manhã gelada revelou uma cidade silenciosa, de passos apressados, rostos cobertos e bancos vazios, como se a cidade inteira estivesse contida no casulo do inverno.

Em fevereiro deste ano, a reportagem esteve nesses mesmos locais, conferindo as temperaturas do dia mais quente de 2025 até então. No dia 11, a Capital registrou 39,8°C.