Bares Pito e Trio fecham operações em Porto Alegre, mas marcas serão mantidas em outro projeto

Os bares Pito , no bairro Rio Branco , e Trio , no Centro Histórico , estão encerrando suas operações em Porto Alegre. Os pontos foram vendidos, mas as marcas serão mantidas , agora em outro projeto.

— Percebemos que o nosso público começou a nos enxergar mais como uma marca de eventos do que apenas um bar. E, para entregar um evento maior, mais estruturado e com mais atrações, precisamos abrir mão da operação diária e nos dedicar a isso — diz Felipe.

Fechamentos

Para se despedir do público neste endereço, o bar receberá eventos especiais nesta sexta-feira (25) e no domingo (27).

O dono da marca Trio, Felipe Batimanza, diz que o movimento em seu bar estava ótimo, com clientela fiel, mas preferiu fechar "enquanto ainda estava no auge". O ponto foi colocado à venda em maio e comprado poucos dias após o anúncio.

Por enquanto, os sócios não dão detalhes sobre os próximos eventos a serem feitos com as marcas. Os anúncios serão divulgados nas redes sociais do Pito e do Trio.