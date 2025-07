Bar temático dos Beatles em Porto Alegre: "Melhor do que os pubs em Londres", dizem clientes

Pub é todo decorado com quadros dos Beatles. André Ávila / Agencia RBS

Em 1987, fazia sete anos que John Lennon havia sido assassinado. Seu antigo parceiro de composições, Paul McCartney, tentava emplacar a música Once Upon A Long Ago como hit, mas sem sucesso. Por outro lado, George Harrison voltava ao topo das paradas com canções do disco Cloud Nine, do qual seu ex-companheiro de Beatles Ringo Starr gravou as baterias.

Em Porto Alegre, naquele mesmo ano, um trio de fãs do quarteto de Liverpool se juntou para abrir um pub em homenagem à banda inglesa. O nome escolhido é uma referência ao melhor disco de todos os tempos segundo a revista Rolling Stone: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967.

Em um imóvel alugado na Rua Dona Laura, no bairro Moinhos de Vento, o Sargent Peppers foi aberto pelos irmãos Alexandre e Leandro Vieira junto com o amigo João Antônio Araújo, também conhecido como "careca da Tevah", por ter sido o garoto-propaganda da loja de roupas por cerca de 25 anos.

— Sempre tivemos muita ligação com os Beatles, tocávamos nos nossos conjuntos. Eles (Alexandre e Leandro) já tinham o Kafka (outro bar consolidado na época). Sentamos e tivemos a ideia de montar um pub temático da banda. Viajávamos bastante, trouxemos ideias de pubs de fora — lembra João Antônio Araújo, que está com 71 anos de idade e segue tocando em bares e eventos.

No começo dos anos 2000, Araújo deixou a sociedade do Sargent Peppers para abrir outro pub temático de Beatles na cidade, o Abbey Road, em parceria com o radialista Julio Fürst. Em homenagem a outro álbum clássico, o bar funcionou por apenas nove anos.

Hoje, o Sargent Peppers é administrado por Guilherme Vieira Amaro da Silveira, sobrinho dos irmãos que fundaram o pub junto com João Antônio. Seus tios, Alexandre e Leandro, não estão mais vivos.

Mudança mantendo a tradição

Em 2012, três anos após Guilherme entrar como sócio do negócio, uma construtora comprou o imóvel onde funcionava o Sargent Peppers, na Rua Dona Laura, junto com outros negócios ao lado. Por este motivo, o pub foi transferido de local.

— O dono da casa chegou a nos oferecer o imóvel, mas teria que pegar a casa ao lado junto. Pediram uns R$ 3 milhões na época, mas não cobrimos. Acabamos fechando um ciclo lá. Já teríamos que fazer reformas naquele local, acabou sendo a hora certa para sair — lembra Guilherme.

O imóvel escolhido fica na Rua Quintino Bocaiúva, ainda no Moinhos de Vento. Antes do Sargent Peppers, o local abrigava um restaurante do ex-jogador do Internacional Fernandão e do empresário e ex-dirigente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Francisco Novelletto.

— Era a única casa que dava para replicar o pub como sempre foi. Fizemos paredes duplas com isolamento acústico, lã de vidro no meio e, em cima do gesso, com lã de rocha, para isolar o som. A parede do palco tem três camadas. O som é alto e não pode vazar — explica Guilherme.

O novo Sargent Peppers manteve a mesma proposta do antigo, mas em escala maior. Com 446 metros quadrados, o espaço conta com mesas em um salão em frente ao palco, nas alas laterais, no mezanino e em um bar estilo londrino. São 250 lugares para clientes no total.

"Melhor do que os pubs em Londres"

A advogada Valéria Nunes, 59 anos, e o marido Cleber Diniz, 52, estavam no Sargent Peppers na quinta-feira (10) para assistir ao show da banda The Trevellers. Eles já frequentam o local há mais de 10 anos.

— Somos muito fãs de Beatles, já fomos mais de uma vez para a Inglaterra por esse motivo. Acho aqui melhor do que os pubs em Londres — diz Valéria.

Edemir Simonetti, que também empreende no ramo de gastronomia, concorda com a advogada.

— É meu tipo de bar. Toca música boa, se serve comida boa e o atendimento é "top" — diz.

O Sargent Peppers opera com 12 funcionários — alguns deles trabalham há mais de 30 anos no local, como os garçons Valci Vieira Dutra e Paulo Moreira Carvalho.

— Casa está sempre cheia. Nos sábados é ainda mais lotado, o pessoal fica de pé. Não tem dia ruim, desde quando era na Dona Laura — diz o garçom Valci.

São servidos no restaurante pratos típicos de pubs ingleses, como o clássico fish and chips, e também filés acompanhados de molhos. Os drinques autorais da casa levam nomes de canções dos Beatles, como Yellow Submarine (conhaque, suco de pêssego e espumante) e o Obladi-Oblada (martini, gin, suco de abacaxi e espumante).

Casa de shows

Com paredes de tijolos maciços que imitam o Cavern Club, onde os Beatles se apresentavam no começo da carreira, o pub de Porto Alegre tornou-se uma referência entre casas de show na cidade. Passaram pelo palco do Sargent Peppers artistas como João Bosco, Ivan Lins, Ed Motta, João Donato e Humberto Gessinger.

Ao entrar no bar, o cliente está ao lado do palco, gerando uma interação com a banda. O mesmo acontece na hora de ir embora, quando frequentadores e músicos se cumprimentam.

Os shows começam por volta das 21h15min. Nas sextas-feiras e sábados, se apresenta a Banda dos Corações Solitários, cujo nome também é uma referência ao disco Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quando o pub abriu, o conjunto era formado pelos donos do estabelecimento e pelo guitarrista Ralfe Peruffo, único membro que segue até hoje.

— Tocamos um estilo de música que os bares da época ainda estavam desbravando. Se tocava muita MPB, tinha pouco espaço para o pop rock internacional. Já tivemos umas quatro formações oficiais na banda — diz Ralfe, que toca hoje com os músicos Adriano Mutz, Edinho Espíndola, Álvaro Luthi e Elizandro Selle.

Nas quartas e quintas-feiras, o Sargent recebe shows variados. Nessa semana, por exemplo, a banda The Travellers se apresentava no local. O conjunto, que mistura rock e country, também foi criado no pub, em 1996. Hoje, se apresentam em cidades de todo o país.

— Tocamos oito anos seguidos no Sargent Peppers, nas terças e quartas. Éramos uma banda de bar, depois começamos a "sair para a rua". Passamos a tocar no interior, depois em Santa Catarina, Paraná. Hoje, vamos muito para a Bahia. Mas tudo começou aqui no Sargent Peppers — diz Mário Guido, baterista do The Travellers.