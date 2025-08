Bar Pito encerra atividades com última festa e clima de saudade em Porto Alegre 

Última festa do bar Pito, no Rio Branco. Kizzy Abreu / Agência RBS

Nem mesmo a chuva que cai neste domingo (27) impediu que dezenas de pessoas ocupassem a esquina da Mariante com a Liberdade, no bairro Rio Branco, para se despedir do bar Pito. O estabelecimento, que nos últimos três anos havia virado referência da cena noturna de Porto Alegre, encerrou oficialmente as atividades em festa embalada por ritmos brasileiros.

Com chapéus, guarda-chuvas e copos nas mãos, clientes e artistas começaram a chegar por volta das 18h para a última festa. Uma apresentação do projeto Maracujam encerrou a programação de três dias de adeus, anunciada nas redes sociais do estabelecimento.

Dentro do bar, o público se apertava para garantir um espaço fora da chuva e próximo da banda. Do lado de fora, havia quem optasse por se divertir na calçada — programação que se tornou comum na Rua Mariante. Em ambos os ambientes, o clima já era de saudade.

— Eles sempre trouxeram muitos artistas para cá, formando um ponto de cultura. Às vezes, não tinha nada na cena de Porto Alegre, mas toda terça e quinta tinha samba aqui. Nas sextas e nos sábados tinha DJs ou artistas. Sempre tínhamos opção aqui. Então, o Pito vai deixar saudade — disse a frequentadora assídua Júlia Barboza, 27 anos.

Nem a chuva afastou os frequentadores na última noite do Pito. Kizzy Abreu / Agência RBS

Conforme as sócias do empreendimento Ariane de Andrade, 34 anos, e Luisa Silveira, 31, o bar nasceu em 2022, do sonho de criar um espaço de convivência e música boa que movimentasse as ruas da Capital. Nos últimos três anos, o Pito se consolidou neste formato, e apesar de não estar em um bairro tradicionalmente boêmio, tornou-se referência da cena noturna da cidade.

A decisão de fechar as portas, de acordo com as sócias, acontece por questões pessoais. Em maio, o Pito foi posto à venda, incluindo a marca, o ponto, equipamentos e o perfil que conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram. Segundo as empreendedoras, uma oferta está sendo negociada.

— Eu acho que a gente foi amadurecendo e entendendo o que faz sentido para as nossas vidas. É mais sobre nós do que qualquer outra coisa. Surgiram outras oportunidades e a gente foi abraçando e percebendo que era hora de parar — afirma Luisa.

Com o fechamento do bar, ambas devem seguir projetos individuais, ainda ligados à cultura.

Pressão à vida noturna

O fechamento também ocorre em um contexto de pressão de moradores do Rio Branco contra a vida noturna do bairro. Localizado entre os tradicionais Bom Fim e Moinhos de Vento, não costumava figurar entre os roteiros boêmios da Capital. Isso passou a mudar nos últimos anos, com a chegada de bares e conveniências. Desde então, o movimento tem incomodado vizinhos e gerado reclamações por causa do barulho.

Sócias negociam a venda do ponto, dos equipamentos, da marca e dos perfis em redes sociais. Kizzy Abreu / Agência RBS

Em 2023, três estabelecimentos da região foram interditados após fiscalização da prefeitura de Porto Alegre, entre eles o Pito. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), o fato ocorreu após denúncias de poluição sonora, perturbação ao sossego dos moradores e obstrução do passeio público.

— É muita barra criar um comércio para a noite em Porto Alegre. Esse segmento está sendo bastante atacado. Ser jovem em Porto Alegre está cada vez mais difícil, porque sempre que achamos um point, ele fecha e temos que encontrar outro. O fechamento do Pito reforça o que estamos sentindo — que não temos mais o direito de curtir a cidade, tomar uma cerveja na rua, se divertir na noite de Porto Alegre — lamentou a estudante de História Lais Wiskow, 23 anos.