Asilo Padre Cacique: como é por dentro prédio centenário que acolhe idosos em Porto Alegre

Dona Marlene Garcia Barreto, de 100 anos, vive há seis meses no local. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com 127 anos de existência e de serviços prestados a idosos em situação de vulnerabilidade social, o Asilo Padre Cacique é um dos principais símbolos da filantropia em Porto Alegre.

Situado em uma área de cerca de 5 mil metros quadrados nos pés do Morro Santa Tereza, o local se mantém especialmente por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, além de contribuições de parte dos residentes – ou seja, aqueles com condições de contribuir financeiramente – e por projetos financiados pelo Fundo Municipal do Idoso.

Engana-se quem imagina os moradores sentados ou dormindo o dia inteiro sem compromissos com atividades. O asilo conta com uma série de ambientes e profissionais para auxiliar na rotina dos idosos.

Há inclusive piscina ao ar livre para a realização de hidroterapia e sala onde há equipamentos para a prática de pilates, fisioterapia e fortalecimento muscular. No recinto podem ser vistos itens como halteres, esteiras e bicicletas ergométricas.

Atualmente, os quartos individuais são ocupados por 105 idosos, sendo a maior parte formada por mulheres. Em cada unidade, há cama, televisão, aparelho de DVD, ventilador, armário e cadeira. Apenas o banheiro, com cinco chuveiros, é de uso coletivo, mas dividido por sexo.

Os dormitórios masculino e feminino também ficam em extremidades diferentes do prédio. E há determinados ambientes coletivos, como refeitório, pátio com jardim – onde há um viveiro com periquitos coloridos –, sala de recreação e de atividades físicas.

O pernambucano Daniel dos Santos, 25 anos, trabalha como recreacionista no Asilo Padre Cacique. Há três anos na função e vindo da cidade de Petrolina, o profissional formado em História compartilha sobre a estrutura da edificação localizada nas imediações do Estádio Beira-Rio.

— Basicamente, temos duas enfermarias, sala de visitas, recreação, nutrição, fonoaudiologia e psicologia. Há capela e lavanderia — enumera Daniel, que não esconde o orgulho de conviver com pessoas idosas que necessitam de atenção e cuidados específicos.

São servidas quatro refeições fixas (café da manhã, almoço, café da tarde e janta), além de outras duas ofertas de alimentos ao longo do dia. Após o almoço, é comum encontrar os moradores passeando, conversando, sentados nos bancos dos corredores ou aproveitando o sol.

Moradora centenária

Há seis meses no asilo, Marlene Garcia Barreto, 100 anos, é a moradora mais idosa do local. Vinda de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a ex-costureira passeia pelos corredores com o auxílio de um andador. Exibe uma saúde invejável, queixando-se apenas de dores na coluna, em função de sua antiga profissão, e de um pouco de dificuldades para escutar.

— Eu morava com uma sobrinha minha, que era juíza de Direito aposentada. Em outubro do ano passado, ela faleceu. E tenho um sobrinho-neto que ficou com a casa. Mas eu não quis atrapalhar a vida deles (do parente e da esposa) — contextualiza sobre como veio parar no prédio também centenário.

Quando costurava, relata que viveu durante 15 anos no Rio de Janeiro, onde chegou a atender a esposa de Chacrinha, Florinda Barbosa de Medeiros — já falecida —, e também a cantora Wanderléa. Atualmente, dedica-se a escrever a sua autobiografia com a ajuda de um psicólogo.

Dona Marlene, que nunca casou ou teve filhos, conta que adora "bater papo" com os demais residentes no asilo. E divide o seu sentimento de viver com tantas pessoas:

— Alguém tinha me falado que aqui no Padre Cacique era muito bom. Não é muito bom, é excelente, fantástico. Tem tudo que se possa imaginar — elogia.

Dançarina de tango, ela se diz muito feliz no ambiente. A moradora afirma que não gosta de "fofocas" e pratica fisioterapia duas vezes por semana. Sobre o segredo de chegar aos 100 anos com evidente saúde, ela comenta:

— Provavelmente, eu fui gerada com um grande amor. Pode ser isso aí. Porque não faço nada.

Funcionários e voluntários

Para atender os moradores, 95 funcionários trabalham no asilo. E cerca de 250 pessoas circulam diariamente pelo local. São voluntários, pessoal da administração, nutricionistas, psicólogos, entre outros.

O asilo também conta com residentes com enfermidades delicadas como o Alzheimer, além de outros com dificuldades cognitivas e de locomoção. Nos corredores, pode-se cruzar com idosos em cadeiras de rodas, em carrinhos elétricos e caminhando com auxílio de andadores e bengalas.

Ao todo, 16 cuidadores arrumam os quartos, cuidam das roupas dos idosos e entregam os medicamentos nos horários estipulados por médicos.

— Nós recepcionamos moradores em situação de vulnerabilidade social, das mais variadas idades, a partir dos 60 anos. Aqueles com maiores dificuldades com a família, os abandonados e os que perderam tudo — diz o recreacionista Daniel.

No prédio, que possui pavimento térreo e subsolo, são desenvolvidas atividades culturais e temáticas, como festas juninas e bailes com cantorias e danças. Dois cãezinhos, Doli e Lupi, vivem no asilo e ajudam a divertir os moradores. Os animais têm um espaço localizado no subsolo.

Conforme o recreacionista, os idosos visitam pontos turísticos da cidade como a Usina do Gasômetro e a Casa de Cultura Mario Quintana. Também estiveram no Mirage Circus, que está montado em frente ao asilo, e nos estádios da dupla Gre-Nal. A casa possui três veículos para esses passeios eventuais: um micro-ônibus e dois carros menores.

Ampliação da capacidade

A reforma mais recente foi feita no ano passado. Neste momento, cerca de 15 novos quartos estão sendo construídos e a enfermaria passa por ampliação. Nas tempestades recentes, parte do teto da sala de visitas desabou. Porém, o conserto já foi executado.

As maiores necessidades da instituição ainda são obter alimentos e roupas (veja, mais abaixo, como ajudar). Os custos mensais do asilo giram em torno de R$ 500 mil.

— O meu sentimento é trazer alegria, carinho e cuidado para essas pessoas que são tão especiais para a gente. Foram nosso passado, são o presente e serão, de certa forma, o futuro. Porque trazem ensinamentos que antes eu não tinha — conclui o recreacionista.

Serviço de pintura na ala que receberá novos quartos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que tem no Asilo Padre Cacique:

Recepção

Estacionamento

Capela interna com um pequeno sino na porta

Pequena gruta religiosa externa

Galpão para atividades como festas

Piscina ao ar livre com aquecimento

Cancha de bocha

Pátio interno com jardins

Corredores

Rampas de acessibilidade

Placas solares em parte do telhado

Quartos individuais (separados por sexo)

Banheiros coletivos (separados por sexo)

Refeitório (com quatro telas de televisão e seis aparelhos splits)

Cozinha

Sala de visitas

Sala de odontologia

Sala de psicologia e terapia

Sala de nutrição e fonoaudiologia

Sala de consultório e farmácia

Sala de reuniões

Sala de compras

Sala para atividades físicas

Sala para recreação e jogos

Espaço para brechó

Armários para funcionários

Rouparia

Lavanderia

Duas enfermarias, com banheiros

Almoxarifado

Financeiro

Comunicação

Gerência de operações

Gerência geral

Presidência

Como ajudar:

As doações podem ser entregues na sede do Asilo Padre Cacique, de segunda a domingo das 7h às 20h, na Avenida Padre Cacique, 1.178, em Porto Alegre.

Caso a pessoa preferir, pode realizar depósitos com os valores desejados nas contas abaixo:

Banrisul (041) - Agência: 0845 c/c: 06.066954.0-9

Banco do Brasil (001) - Agência: 010-8 c/c: 6.100-X

Caixa Federal (104) - Agência: 0623 Operação 003 c/c: 1274-4 (ou em qualquer agência lotérica)

Também é possível autorizar o débito mensal em sua conta bancária. O PIX é o CNPJ 92.978.139/0001-22.