Aprovado projeto que cria plano de carreira e muda nome da Guarda Municipal de Porto Alegre

Com resistência na categoria, o projeto tramitou por dois anos antes de ir ao plenário da Casa. Agora, segue para sanção.

A discussão tomou a tarde na Câmara, visto que foram apresentadas 16 emendas por vereadores da base aliada e da oposição. Parlamentares de esquerda subiram à tribuna para pedir a retirada do projeto, colhendo aplausos de guardas que ocuparam as galerias.

Com maioria para aprovar a medida, o governo orientou a base a permanecer silente, para não estender a sessão.

— Uma guarda mais voltada para a segurança pública, para a segurança das pessoas, dos patrimônios públicos, do policiamento nas praças, nos ambientes de convivência. Então, acho um passo, um marco importante para a cidade e trazer um plano de carreira efetivo para uma massa de pessoas profissionais — disse.

Melo agradeceu aos vereadores pela aprovação do projeto. Em publicação no X (antigo Twitter), o prefeito disse que a proposta "valoriza" os servidores.

"O novo plano valoriza nossos servidores, unifica cargos e adota o nome Guarda Civil Metropolitana, em sintonia com as grandes capitais do país. Também é um passo importante para modernizar a atuação da guarda e adequar a carreira à legislação federal", escreveu.