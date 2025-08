Antiquários apontam queda de público em tradicional feira de antiguidades no centro da Capital; veja possíveis razões

Há duas décadas, quadra da Marechal é bloqueada aos sábados André Ávila / Agencia RBS

Uma das principais atrações do centro de Porto Alegre aos finais de semana, a feira de antiguidades da Rua Marechal Floriano completará 20 anos em agosto sob um desafio: viver do passado sem se tornar, ela própria, uma relíquia de outros tempos.

A avaliação majoritária entre os antiquários que vendem seus produtos nas calçadas a cada sábado é de que o evento perdeu parte do público desde a pandemia, além de enfrentar outros percalços como a preferência de muitos consumidores pelas compras pela internet, o cenário econômico incerto e a falta de uma divulgação mais intensiva, entre outros obstáculos. Ainda assim, a grande maioria dos lojistas localizados na quadra entre as vias José do Patrocínio e Fernando Machado mantém as portas abertas e conta com clientes fiéis para resistir aos novos tempos.

Entre cinco antiquários consultados por Zero Hora no final da manhã deste sábado (26), quatro avaliam que houve uma diminuição sensível na quantidade de pessoas circulando nos cerca de 105 metros de asfalto que, desde 2005, são bloqueados para o tráfego a fim de permitir a exposição semanal das peças — exibidas por comerciantes que dispõem de lojas físicas no próprio local e por quem traz mercadorias de outros pontos da cidade para vender no eixo que se tornou conhecido como parte do Caminho dos Antiquários. As avaliações informais variam em relação ao percentual estimado de recuo, oscilando de 20% a 60% conforme a impressão de cada vendedor.

O antiquário Daniel Andrade, 60 anos, está entre os que calculam uma perda de mais da metade do antigo público.

— Já foi muito melhor. Caiu depois da pandemia, mas depois da enchente de 2024 também. Ficamos um bom tempo sem fazer a feira, e talvez algumas pessoas tenham perdido o hábito — analisa Andrade, que negocia antiguidades há mais de duas décadas.

Coordenador da feira, Benjamim Mattos também aponta o período da pandemia como um marco na diminuição da procura pelas preciosidades da Marechal Floriano aos finais de semana. Segundo ele, desde então, as vendas pela internet ganharam importância em relação à busca presencial.

— Quem depende só da loja física ficou em situação ruim. Nos últimos anos, tivemos três lojas que fecharam aqui na quadra. Pela internet, conseguimos vender para todo o Brasil.

Ex-coordenador do evento, Paulo Hippen tem uma avaliação distinta da maioria dos colegas. Para ele, o movimento é "cíclico", da mesma forma que em outros ambientes como shopping centers. Não haveria, segundo o comerciante, uma tendência clara de declínio do público na rua. Ele observa que, se três lojas fecharam, duas novas surgiram recentemente.

— Há diversos fatores que influenciam no movimento, até se estamos no começo ou no fim do mês (por conta da data de pagamento). Mas não podemos negar que, nos primeiros 10 anos da feira, havia uma parceria mais forte com a prefeitura e a realização de uma série de eventos que ajudavam a divulgar o espaço e trazer público, como desfile de roupas, exibição de carros antigos, uma série de coisas — sustenta Hippen.

Quando foi lançada, em agosto de 2005, a iniciativa tinha como objetivo impulsionar a revitalização do Centro. Contou com apresentações da Banda Municipal e do Clube do Choro, ações envolvendo a Escola do Chimarrão e troca-troca de livros, exposição de automóveis clássicos, leilão de arte e até posto de vacinação contra a pólio. Agora, também existe uma dificuldade de articulação interna entre os comerciantes. Os participantes da feira deixaram de pagar uma mensalidade que servia para medidas como a aquisição de tecido a fim de cobrir áreas da rua contra o sol no verão, por exemplo.

Isso dificulta a implementação de ações conjuntas para fazer frente aos novos desafios. A proprietária de loja Lizaura Marques Rosa, 82 anos, estima um recuo de 20% na clientela e avalia que a internet é a "principal concorrente" dos estabelecimentos na região.

Lizaura também observa uma perda de variedade e de quantidade das relíquias oferecidas durante a feira nos últimos anos por parte dos próprios lojistas.

— Era comum serem montadas salas inteiras na rua, quartos inteiros com os móveis antigos, uma coisa bonita de se ver. Não temos mais isso — compara Lizaura.

A antiquária acredita que está havendo, na verdade, uma mudança de perfil:

— A feira já foi muito poderosa, atraía mais gente, e hoje depende mais dos clientes certos, aqueles mais fiéis. Tem gente que chega cedinho todo sábado em busca das melhores peças e dos melhores preços. Então, não podemos desanimar. Precisamos seguir lutando.

O fascínio exercido pelos itens à venda no Centro Histórico, que vão de obras de arte a instrumentos musicais, relógios, telefones e uma infinidade de objetos, atrai até gente de fora do Estado. O médico e morador de São Paulo Daniel Cardoso, 60 anos, faz questão de passar pela Marechal Floriano todas as vezes em que visita a Capital — o que ocorre algumas vezes por ano. Atraído pelo charme das lojas abarrotadas de raridades e pelas calçadas tomadas de lembranças do passado, garante que o passeio ainda vale a pena.