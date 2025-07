Acesso do Túnel da Conceição para a Avenida Farrapos será liberado em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre anunciou uma mudança importante no trânsito na região do entorno da Estação Rodoviária. A partir do próximo sábado (19), motoristas que utilizam o Túnel da Conceição no sentido bairro–Centro poderão acessar a Avenida Farrapos de forma mais direta. A opção deverá agilizar o fluxo para quem pretender ir à Zona Norte e Região Metropolitana.