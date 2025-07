Acesso ao aplicativo do 156 de Porto Alegre exigirá login na plataforma gov.br

Usuários do aplicativo 156+POA precisarão realizar o login no gov.br para acessar a plataforma a partir da próxima segunda-feira (7).

O que muda no acesso

A partir da integração, ao clicar para fazer login no 156, a página do gov.br abrirá, e será necessário inserir os dados de cadastro na plataforma. Após essa habilitação, o usuário será redirecionado automaticamente para a página do 156. Para usuários que não possuem conta na plataforma do governo federal, será necessário efetuar o cadastro.