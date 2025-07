"A vida está seguindo, mas tem dias que dá vontade de desistir", diz mãe de jovem de 18 anos morta em acidente na Avenida Cavalhada

Adilane Bogiel e o quarto da filha, Maria Eduarda, morta em um acidente há três meses. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Há três meses, Adilane Bogiel não consegue entrar no quarto da filha. Ela tem dificuldades de ficar no apartamento que dividia com Maria Eduarda Slaifer, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Mas o maior desafio tem sido continuar em frente.

— A vida está seguindo, mas tem dias que dá vontade de desistir. Porque era eu e ela.

No dia 17 de abril, Maria Eduarda, 18 anos, estava no banco de trás de um Ford Ka, voltando de uma loja de conveniência, onde passou a noite com uma amiga, quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na Avenida Cavalhada, na Zona Sul. Maria Eduarda morreu no local em razão do impacto.

O condutor havia bebido. Ele ofereceu uma carona para a jovem e sua amiga. Um outro homem, amigo dele, também estava no veículo. Todos os demais sobreviveram. Segundo a mãe, eles não se conheciam.

— A Maria tinha conhecido ele naquela noite. Então eles foram lá, beberam um tal de kit (vodka com energético) e na volta ele acelerou, perdeu o controle, bateu no poste, que quebrou, pegando todo o lado da minha filha — relembra, emocionada.

Após a colisão, o motorista, de 22 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou uma quantidade 0,20 mg/L, abaixo do que é considerado crime de trânsito pela legislação, que é de 0m34 mg/L. O condutor foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal. O Ministério Público ainda está formalizando a denúncia ao poder judiciário. O jovem responde em liberdade.

Ele está vivendo a vida dele normal. Enquanto a minha filha está no cemitério. ADILANE BOGIEL

Maria Eduarda é uma das 45 pessoas que perderam a vida no trânsito de Porto Alegre no primeiro semestre de 2025. Uma pessoa morreu a cada quatro dias nesse ano na Capital, segundo dados da EPTC. Já a delegacia de trânsito da Polícia Civil contabilizou 55 óbitos nesse período.

A alta na violência do trânsito na Capital vem sendo notada desde 2024. Com 84 mortes, o ano passado fechou no maior número de mortes dos últimos sete anos. Os primeiros meses deste ano apontam para o mesmo patamar, preocupando autoridades. Atitudes como excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e desatenção são apontados como os principais causadores dos acidentes.

Lembrança triste e um sentido para a vida

Nos últimos meses, Adilane tem utilizado remédios para conseguir lidar com a dor. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Adilane não esquece os detalhes daquele dia. Ela estranhou a ausência da jovem quando acordou.

— Era 5h da manhã, me levantei. A Maria Eduarda não tinha chegado. Sempre quando mandava mensagem, ela respondia bem rapidinho. Daí eu mandei mensagem, mandei, mandei, liguei e nada, sem resposta.

Maria Eduarda havia acabado de entrar na faculdade de biomedicina. Era uma menina reservada e que ajudava a mãe no seu trabalho de babá. Adilane cuida de uma criança de 2 anos.

Ela está muito carinhosa comigo, sabe? Ela me abraça, diz que me ama. É o que me dá força para seguir.

Morte de jovem no Lami "massacrou a família"

Henrique Santos da Silva também perdeu a vida precocemente. Ele tinha apenas 15 anos. No dia 17 de maio, um sábado, ele foi de bicicleta comprar pão para a mãe em uma mercado do bairro Lami, no extremo-sul da Capital. Ao atravessar a estrada Otaviano José Pinto de bicicleta, foi atingido por um carro.

Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O tio dele, José Luís Vieira da Silva, 60 anos, morava próximo do local da colisão.

— Naquele dia, estávamos arrumando a casa. Existe um grupo no Whatsapp, Amigos do Lami, e aí eles disseram: "Houve um acidente aqui”. A minha esposa foi lá olhar, mas nós não conseguimos identificar. Depois, pela descrição, nós descobrimos que era ele. Só que nós não sabíamos da gravidade. Ele já tinha ido para o hospital. Ali é que a gente ficou sabendo o que que estava acontecendo — conta.

José Luís não andou mais de bicicleta desde o acidente envolvendo seu sobrinho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O estudante costumava usar a bicicleta para se locomover pelo bairro. Segundo o tio, Henrique um menino tranquilo e dedicado. Ele tinha uma relação próxima com a prima, de 17 anos, filha de José Luís.

O motorista do carro ficou no local após a batida. Segundo a polícia, ele foi agredido por pessoas que estavam no local.

A família não chegou a ter contato com o motorista do carro. A investigação segue em andamento na delegacia de trânsito. A polícia analisa se houve excesso de velocidade por parte do motorista. O vídeo que flagra a colisão foi encaminhado para análise da perícia.

Segundo José Luís, a tragédia é fruto de um problema comum no Lami: o excesso de velocidade.

— Existe um pessoal que anda de moto, que corre demais, que faz racha, que usa moto barulhenta e alguns carros também. A gente não tem ideia, quantos gatos e cachorros morrem atropelados na faixa (nome dado para a avenida) — conta o tio, que ressalta a existência de um quebra-molas a poucos metros do acidente.

— A gente calcula que se ele fosse um pouquinho mais devagar, o estrago não seria tão grande.

Em um bairro tranquilo como o Lami, usar bicicleta como meio de transporte é comum. Na casa de José Luís há três. Nenhuma delas foi usada desde a tragédia há dois meses. Luís Henrique é pastor, e tem prestado auxílio aos pais de Henrique, que são divorciados. Enquanto isso, busca lidar com a perda que, segundo ele “massacrou a família”.

Eu orei, mas também foi bem complicado para mim. A gente na verdade sabe que na vida existe esse passo da morte, mas fica pensando: Puxa, tinha que ser assim? JOSÉ LUÍS





Tio de Henrique diz que motoristas circulam em velocidade acima da permitida na região onde ocorreu o acidente. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Grupo de apoio

A ONG Vida Urgente realiza semanalmente grupos de apoio para acolher pais e familiares que enfrentaram perdas por conta do trânsito. Conforme o site da instituição, os encontros acontecem de forma presencial nas terças-feiras das 19h às 20h30min e online nas quartas-feiras das 19h às 20h.