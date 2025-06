Thedy Corrêa: o roqueiro que não quebrou quarto de hotel; assista 

Neste episódio do Perimetral, Juliana Bublitz e Paulo Germano recebem uma das vozes mais marcantes da história da música produzida no Rio Grande do Sul. Líder da icônica banda Nenhum de Nós, Thedy Corrêa comenta como conseguiu, ao longo de quase 40 anos de carreira, tratar de assuntos tão profundos — e até dolorosos — sem nunca descambar para a caricatura do roqueiro destrutivo.

Durante a conversa, Thedy explica como a canção Camila Camila, lançada em 1987, nasceu a partir da vivência real de uma amiga que sofria uma relação abusiva. A música, além de ter impulsionado um crescimento no número de registros do nome “Camila” no país, se tornou um símbolo para mulheres vítimas de violência e foi utilizada em campanhas sociais e eventos sobre o tema.

Além das memórias musicais, o artista fala com carinho sobre sua ligação com Porto Alegre, cidade onde nasceu e que, para ele, ainda pulsa cultura e afeto. Ele conta sobre sua infância no centro, o impacto da Feira do Livro, os encontros com Mário Quintana e a vivência atual no bairro Petrópolis.

