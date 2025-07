Vazamento deixa moradores de Porto Alegre sem água há cinco dias 

Conforme os relatos, a baixa pressão e interrupção no fornecimento de água iniciou na última quarta-feira. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) , dois vazamentos causam a interrupção do serviço desde o último sábado (28).

De acordo com o Dmae, moradores da região relataram baixa pressão da água por meio do canal 156, da prefeitura de Porto Alegre, no último sábado (28). No mesmo dia, foi localizado e consertado um ponto de fuga d’água na Avenida Pernambuco.