"Tem onde ir todos os dias”: quais as festas e bailes que movimentam a vida social dos 50+ em Porto Alegre? 

Festa em Porto Alegre toca só sucessos dos anos 1970 e 1980. Gudinaite / Divulgação

As festas e bailes voltados para o público com mais de 50 anos têm ganhado espaço fixo na agenda de Porto Alegre. Além de duas iniciativas que se consolidaram no último ano, há eventos diários espalhados por diferentes bairros da cidade (veja lista abaixo).

As opções atraem quem busca dançar, rever os amigos e ouvir músicas que já foram sucessos no passado.

Se, para os jovens, a noite de Porto Alegre parece estar próxima de uma crise, para os mais velhos, o cenário é diferente. Há opções para todos os gostos.

No estilo balada, com disco music e sucesso dos anos 1980, destacam-se eventos que ocorrem mensal ou bimensalmente na Capital, como a Gudinaite e a Baila Comigo. Já para ouvir um conjunto musical ao vivo (as famosas bandinhas) e dançar a dois, a melhor pedida são os bailes.

— Sou divorciado, moro sozinho e não tenho que dar explicação para ninguém. Vou para os bailes para me divertir e dançar. Tem muitos clubes bons aqui. Hoje, em Porto Alegre, tem onde ir todos os dias. A partir das 15h ou 16h, todos os dias da semana — afirma o empresário Carlos Roberto Tavares, 76 anos.

Enquanto Tavares gosta de frequentar os bailes com bandas, a servidora pública Joceline Gabbi, 56 anos, prefere as festas com DJs. Para ela, as opções para se divertir não ocorrem com tanta frequência quanto os bailes:

— Faz falta festas como a Gudinaite. Tanto que a iniciativa se espalhou pelo Brasil. É clichê, mas é verdade: não é terapia, mas é terapêutico. Chego dançando e não paro até ir embora. Sou descoordenada para dançar, mas a Gudinaite é o ingrediente para energizar a minha alma.

Baladas 50+

Desde 2024, a Capital conta com, pelo menos, duas iniciativas fortes de festas para o público 50+: a Baila Comigo, promovida por Katia Suman e Bruno Suman, que estreou em março do ano passado, e a Gudinaite, da Patricia Parenza e do Diego Godoy, que teve sua primeira edição em abril do mesmo ano.

No quarto sábado de cada mês, o tradicional Bar Ocidente, na Avenida Osvaldo Aranha, recebe a Baila Comigo. A festa surgiu a partir de uma vontade de Katia: sair para dançar sem precisar voltar tarde para casa. Por isso, o evento costuma ocorrer das 19h às 23h. A iniciativa também conta com edições no Interior e no Litoral.

— A adesão chega a ser emocionante. As pessoas chegam bem cedo, formam fila antes mesmo de o bar abrir as portas e se entregam à diversão com uma alegria genuína, um desejo de ser feliz, contagiante. É um movimento que chegou para ficar — conta a comunicadora, que, na festa, atua como DJ.

Com agenda bimestral, a Gudinaite também é queridinha entre o público 50+. A festa é divulgada com antecedência nas redes sociais e, segundo Patricia, os ingressos sempre esgotam rápido. A locação varia, mas o horário é sempre o mesmo: das 18h à 00h.

Baila Comigo ocorre mensalmente no Bar Ocidente. Henrique Fortes dos Santos / Divulgação

Patricia e Godoy revezam a responsabilidade por animar a festa: ela toca os hits dos anos 1970 e ele os sucessos dos anos 1980. Dançarinos no palco e na pista contribuem para que ninguém fique parado.

— E eles nos surpreenderam pela vitalidade, eles dançam as quatro horas sem parar. É uma coisa impressionante. Parece que estão gritando “estamos vivos, estamos com energia! Queremos viver, queremos ser felizes, queremos namorar, queremos flertar, queremos dançar.” Isso é muito legal — avalia Patricia.

Bailes

Diferente das festas temáticas com hits dos anos 1970 e 1980, os bailes e bailões tradicionais oferecem uma experiência mais voltada à convivência e à dança a dois. Muitas vezes acompanhados de almoço ou jantar, esses eventos reúnem casais e amigos ao som de bandas ao vivo, que tocam músicas gaúchas, tango, bolero, bossa nova e outros ritmos que permitem os movimentos mais compassados.

A Capital conta com bailes espalhados por diferentes bairros. Alguns promovem esses eventos há décadas. Na maioria, o público é majoritariamente feminino. É por isso que alguns locais, como o Baile do Silvio, contratam bailarinos para dançar com as damas solteiras.

Apesar de os 50+ serem responsáveis por lotarem os espaços, os eventos são abertos para pessoas de todas as idades:

— Nosso público vai dos 18 aos 80. Quando comecei a frequentar, uns 18 anos atrás, era um público mais velho. Dos 50 para cima. Hoje em dia, já trabalho há 10 anos com isso, e as festas são para todas as faixas etárias. É um ambiente familiar e o boca a boca sempre traz novos clientes — afirma a promoter do Baile do Mangueirinha, Ana Pitzer.

Se divertir faz bem para a saúde

Os relatos de Tavares e de Joceline evidenciam que a importância da diversão não perde espaço à medida que a idade aumenta. A psicóloga especialista em envelhecimento Samantha Sittart defende que sair para dançar pode ser importante para a saúde física e mental de adultos maduros.

— Quando falamos de festa, falamos de de lúdico, que é o nosso brincar, nosso se divertir, crucial para a promoção de um envelhecimento saudável. Estar em grupo promove a interação social, que nos faz adquirir flexibilidade cognitiva e evitar o isolamento, que pode levar a quadros de depressão. E não deixa de ser uma atividade física, que estimula a coordenação e contribui para a saúde cardiovascular — pondera a especialista.

Onde os 50+ podem se divertir em Porto Alegre?

Baile do Silvio

Toda segunda-feira, das 21h às 2h30min, e nas vésperas de feriados, das 21h às 4h

No Clubinho: Avenida Venâncio Aires, 240

Ingressos a partir de R$ 20, disponíveis na bilheteria ou pelo WhatsApp

Mais informações no WhatsApp (51) 8504-0045

Baile do Mangueirinha

Toda terça e sexta-feira, das 19h às 23h, e todo domingo, das 17h30min às 23h

Na Associação Passo da Mangueira: Rua Eng. João Luderitz, 285

Ingressos custam R$ 25, disponíveis na bilheteria ou pelo WhatsApp

Mais informações no WhatsApp (51) 8468-3797

Baile do Maradona

Toda quarta-feira, das 15h às 20h30min

Na Sociedade Polônia: Avenida São Pedro, 778

Ingressos custam R$ 30, disponíveis na bilheteria ou pelo WhatsApp

Mais informações no WhatsApp (51) 99420-1168 ou (51) 98128-0995

Baile Grêmio Esportivo Vila Ipiranga

Toda quinta-feira e domingo, das 15h às 17h

No Grêmio Esportivo Vila Ipiranga: Praça Dom Pedro, 137

Ingressos custam R$ 25, disponíveis na bilheteria ou pelo WhatsApp

Mais informações no WhatsApp (51) 99150-8891

Baila Comigo

No quarto sábado de todo mês, das 19h às 23h

Ingressos a partir de R$ 50, disponíveis online

Mais informações no Instagram @bailacomigo_festa

Gudinaite