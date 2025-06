Comprar comidas e bebidas coreanas em Porto Alegre? Saiba valores e onde ficam os mercados

Estabelecimentos notaram aumento na procura por itens típicos da Coreia do Sul nos últimos anos. Hikari / Divulgação

Está nas músicas, nas séries de TV, mas também na mesa. O interesse pela cultura coreana faz despertar o desejo de alguns por experimentar a culinária do outro lado do mundo. A bebida destilada soju e macarrões típicos, também apreciados por outros países do Oriente, estão entre os favoritos do público.

Para quem quer testar os itens em casa, Porto Alegre conta com algumas opções de mercados especializados em produtos asiáticos, incluindo itens coreanos. Um dos estabelecimentos, o Shimu, abriu no início de junho em uma galeria na Avenida Independência.

Para aqueles que não querem se arriscar na cozinha, há também opções de restaurantes e cafés. Duas operações começaram também neste mês (veja lista completa abaixo).

O Shimu operava como restaurante até o final de 2024, quando foi iniciada uma reforma, e os donos optaram por um novo modelo.

— Como muitas pessoas acabam indo para São Paulo com a intenção de visitar a Liberdade (bairro conhecido por valorizar a cultura oriental) para ir nesses mercados, queremos trazer um pedaço da Ásia para Porto Alegre — destaca Isabella Sayuri Yamashita, 29 anos, uma das proprietárias.

Ela, descendente de japonês, e o namorado, de chinês, moram em São Paulo e contam com auxílio de uma funcionária em Porto Alegre. Segundo Isabella, soju, salgadinhos, sorvete em formato de peixe, miojos e balas estão entre os destaques, com valores que variam de R$ 10 a R$ 32.

Aumento na procura

Na zona norte da Capital, uma das opções é a Hikari, que vende alimentos e bebidas orientais. O empreendimento começou em 1998 e, desde 2023, fica no endereço atual, na Avenida Sertório.

— Eu sou de descendência japonesa. Meus pais vieram do Japão como imigrantes, e eu senti essa vontade de abrir a loja em função da dificuldade que eles tiveram de conseguir insumos para a culinária japonesa — conta a dona, Fumie Margarida Nagano, 55 anos, sobre a inspiração para iniciar o negócio.

No início do empreendimento, o foco era a venda de produtos para a colônia japonesa na região, mas Fumie percebeu que o mercado era pequeno e passou a comercializar também para restaurantes — que eram poucos à época. Conforme o número de estabelecimentos cresceu, o negócio também aumentou.

Segundo Fumie, o interesse por produtos coreanos começou por volta de 2022, principalmente com a onda dos doramas (séries de drama) coreanos.

— As pessoas querem conhecer cada vez mais — afirma, lembrando que recentemente esteve na Coreia do Sul pela primeira vez, para conhecer o país.

Entre os produtos que geram maior interesse, Fumie cita o japchae (cerca de R$ 35), uma massa feita de batata doce, além de macarrões instantâneos (de R$ 15 a R$ 20) e da bebida destilada soju (R$ 55).

Adaptações

Lai Lai fica no bairro Auxiliadora. Lai Lai / Divulgação

Também na Zona Norte, o aumento na busca por produtos típicos da Coreia do Sul é percebido aos poucos por Telma Lyra Takaki, 46 anos, dona do café e mercado Lai Lai, criado em 2021.

— Eu acho que está sendo em pequenos passos. Mas tem (movimento), sim, porque a cultura se difundiu muito por causa dos dramas na TV. Eu fiz muitas festas também, vários eventos na frente do Lai Lai. Também criamos vários conteúdos o tempo todo para difundir mais ainda — comenta, citando ainda o k-pop (gênero musical originário da Coreia do Sul) como um motivador dessa onda.

Telma é paulista e o marido, gaúcho. Ela é descendente de japonês e ele, de chinês. Os dois saíram de São Paulo rumo à capital gaúcha para montar um outro negócio, mas, devido à pandemia, os planos não saíram do papel. Surgiu, então, a ideia do Lai Lai. No início, o empreendimento era voltado ao público oriental, mas, por conta da falta de demanda, mudou o rumo. Aos poucos, o cardápio foi focando nos itens coreanos mais apreciados pelos brasileiros.

Nesta ala, há, principalmente, macarrões, biscoitos e o soju, com preços na faixa de R$ 20 a R$ 60, pontua Telma.

Macarrões, biscoitos e soju estão entre os destaques, de acordo com a proprietária. Lai Lai / Divulgação

Onde ficam

Shimu

Onde fica? Avenida Independência, 1211 (loja 30), bairro Independência

Avenida Independência, 1211 (loja 30), bairro Independência Funcionamento: segunda a sexta (das 9h às 18h) e sábado (das 10h às 17h)

segunda a sexta (das 9h às 18h) e sábado (das 10h às 17h) Mais informações: instagram.com/shimu_sabores

Hikari

Onde fica? Avenida Sertório, 5310 (loja 3), bairro Sarandi

Avenida Sertório, 5310 (loja 3), bairro Sarandi Funcionamento: segunda a sexta (das 9h às 18h) e sábado (das 9h às 15h)

segunda a sexta (das 9h às 18h) e sábado (das 9h às 15h) Mais informações: instagram.com/hikaripoa

Lai Lai

Onde fica? Rua Coronel Bordini, 684, bairro Auxiliadora

Rua Coronel Bordini, 684, bairro Auxiliadora Funcionamento: segunda a sexta (das 9h às 17h) e sábados e feriados (das 9h às 16h)

segunda a sexta (das 9h às 17h) e sábados e feriados (das 9h às 16h) Mais informações: instagram.com/vemprolailai

Conheça algumas opções de restaurantes e cafeterias

Dalkomhan

Abriu, no dia 7 de junho, a cafeteria Dalkomhan, no bairro Moinhos de Vento. O local serve miojos com molhos típicos coreanos, além de pratos como samgak kimbap de atum, bulgogi e bungeoppang, com recheios doces e salgados.

Nas bebidas, algumas opções são o bubble tea de chá verde e chá preto e os lattes variados — incluindo goguma latte (batata doce), kokoneot latte (cremoso de coco) e dalgona latte, inspirado na série Round 6. Segundo o estabelecimento, os preços variam de R$ 6 a R$ 38.

Onde fica? Rua Mostardeiro, 455, bairro Moinhos de Vento

Rua Mostardeiro, 455, bairro Moinhos de Vento Funcionamento: terça a sexta-feira (das 11h às 19h), sábado (10h às 19h) e domingo (das 15h às 19h)

terça a sexta-feira (das 11h às 19h), sábado (10h às 19h) e domingo (das 15h às 19h) Mais informações: instagram.com/dalkomhan.korea

Hani Coffee

Outra cafeteria que inaugurou recentemente é a Hani Coffee, no bairro Independência. A operação começou no dia 5 de junho. Segundo a equipe, o banana milk e o pão de queijo com kimchi são as opções mais inspiradas na Coreia, ainda que com um toque brasileiro.

Também está no cardápio o bun com alho (pequeno pão recheado com cream cheese e finalizado com manteiga de alho, cebolinha e queijo ralado). O brigadeiro matcha é mais um que brinca com as diferentes referências, misturando o brigadeiro brasileiro com o matcha, chá muito consumido na Coreia.

Onde fica? Avenida Independência, 1211 (loja 27), bairro Independência

Avenida Independência, 1211 (loja 27), bairro Independência Funcionamento: segunda a sábado (das 10h30min às 18h)

segunda a sábado (das 10h30min às 18h) Mais informações: instagram.com/dalkomhan.korea

Mandu

O cardápio tem nomes inspirados em doramas: a regra é que aquele prato deve aparecer no dorama. Entre os mais comuns, segundo o estabelecimento, estão lamen (R$53,90), corn dog (R$ 14,50), japchae (R$ 49,90), kimbap (R$ 40,90) e kimchi (R$ 15,90). Há opção de delivery.

Onde fica? Rua Lopo Gonçalves, 632, bairro Cidade Baixa

Rua Lopo Gonçalves, 632, bairro Cidade Baixa Funcionamento: terça a quinta-feira (das 19h às 23h30min) e sexta a domingo (das 11h às 14h30min e das 19h às 23h30min)

terça a quinta-feira (das 19h às 23h30min) e sexta a domingo (das 11h às 14h30min e das 19h às 23h30min) Mais informações: instagram.com/manducozinhacoreana

Okpo Culture

É um restaurante e bar fundado por filhos de imigrantes coreanos. O cardápio inclui comidas de rua da gastronomia contemporânea (como korean fried chicken, R$ 40, e topokki, R$ 48) e pratos tradicionais (como bulgogi, R$ 57, japchae, R$ 60, e ssam, por volta de R$ 60).

Há também opções que unem referências coreanas com as de outros países, como o pastelzinho kimcheese (R$ 21). Há delivery.

Onde fica? Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, 93, bairro Auxiliadora

Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, 93, bairro Auxiliadora Funcionamento: segunda a sábado (das 11h30min às 14h30min), segunda a quinta (18h30min às 22h) e sexta e sábado (18h30min às 22h30min)

segunda a sábado (das 11h30min às 14h30min), segunda a quinta (18h30min às 22h) e sexta e sábado (18h30min às 22h30min) Mais informações: instagram.com/okpo.culture

PKC Central Park

É a unidade do PKC Fusion voltada exclusivamente para comida coreana. O local possui almoço executivo, no valor de R$ 42. E também há opções à la carte, servidas de dia e à noite.

Os típicos bibimbap, bulgogi, dak spicy, mandu, lamen kimchi tigue e japchae são alguns dos destaques, segundo o estabelecimento. Assim como o barbecue na mesa, onde os clientes podem preparar o churrasco no modo tradicional coreano.

Onde fica? Avenida Ipiranga, 7644, bairro Jardim Botânico

Avenida Ipiranga, 7644, bairro Jardim Botânico Funcionamento: terça a sexta (das 11h30min às 14h30min), sábado (das 12h às 15h) e terça a sábado (das 19h às 22h30min)

terça a sexta (das 11h30min às 14h30min), sábado (das 12h às 15h) e terça a sábado (das 19h às 22h30min) Mais informações: instagram.com/pkcfusion