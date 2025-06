Sheik Conveniência, ao lado do Pito, fecha as portas em Porto Alegre; saiba o que motivou encerramento

Sheik Conveniência amanheceu com as portas fechadas e a fachada retirada. Camila Hermes / Agencia RBS

Inaugurada há dois anos, a loja de bebidas Sheik Conveniência fechou suas portas no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O negócio ficava ao lado do bar Pito, que se tornou um ponto de encontro na noite porto-alegrense. No mês passado, a loja de conveniência foi autuada pela Brigada Militar e por órgãos de fiscalização da prefeitura devido ao descumprimento de regras em seu alvará. Desde então, o espaço não estava operando.

De acordo com o coronel Hermes Völker, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre, durante a madrugada, o Sheik levava carros com caixas de som para a rua, o que gerou queixas de moradores da região.

— Eles queriam funcionar como casa noturna, mas sem PPCI e descumprindo o horário de fechamento. Era um abuso com todas as regras de convivência no local — diz o comandante.

Segundo a Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, o estabelecimento já havia sido autuado "diversas vezes" e que a última instância seria a ordem de fechamento.

"O motivo foi o descumprimento da legislação sobre horário de funcionamento do local, que só é permitido ficar aberto até meia-noite, e eles entravam madrugada a dentro", informa a pasta.

Futuro do ponto

Letreiro com a marca do Sheik foi retirado da fachada. Camila Hermes / Agencia RBS

O Sheik chegou a colocar um comunicado na porta da loja informando que faria readequações na operação. Porém, na semana passada, o letreiro da marca foi retirado da fachada. Um dos sócios disse à reportagem de Zero Hora que vendeu o ponto para outro empresário, que deve se instalar no local nas próximas semanas.