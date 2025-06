Seis das sete famílias que moram junto ao dique do Sarandi têm novos imóveis garantidos, diz diretor do Demhab

André Machado e Maneco Hassen estiveram no estúdio da Rádio Gaúcha nesta sexta-feira. GZH/YouTube / Reprodução

O diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, falou sobre a situação das setes famílias que ainda precisam deixar as suas casas, construídas sobre o dique do bairro Sarandi. Ele esteve no estúdio da Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira (27).

— Eu vejo que, de fato, entre os sete, nós temos um problema, que é uma moradora que escolheu uma casa que foi reprovada pela engenharia da Caixa. Ou seja, ela ainda não tem um imóvel escolhido para onde ir — contou em participação no Gaúcha Atualidade.

Entre as outras seis que aguardam para deixar o local, três já têm contrato assinado com Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Compra Assistida. As outras três dependem de quitação de financiamento da Caixa junto aos bancos responsáveis pelos contratos.

Apesar de algumas famílias relatarem demora na entrega dos imóveis, o prazo ainda está dentro do esperado. Foi o que afirmou o secretário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, que também foi recebido no estúdio da Gaúcha.

Hassen explicou que qualquer financiamento de imóvel demora entre 60 e 90 dias para ser aprovado e que esta é a média de tempo que as famílias estão esperando para receber as chaves das novas moradias.

— A demora, infelizmente, ela é maior do que a gente gostaria, mas menor do que normalmente ocorre. Quando qualquer um de nós, em um banco qualquer, faz um financiamento individual de um imóvel, a gente leva de 60 a 90 dias para fazer isso. E é o prazo médio que está levando também até a família sair com o nome publicado na lista e ter o seu imóvel, em torno de 60 dias — explicou o secretário.

Ele afirmou ainda que há casos em pode demorar, seja por alguma dificuldade na avaliação do imóvel ou por alguma documentação, mas também tem casos em que em 15, 30 dias a pessoa já está dentro do imóvel.

Segundo Machado e Hassen, somente em Porto Alegre, 1,9 mil famílias já assinaram contrato com a Caixa para adquirir a nova moradia pelo programa federal. As demais seguem recebendo o benefício de Estadia Solidária.

Prazo para escolha dos imóveis

O limite de data para a escolha dos imóveis do Compra Assistida termina na próxima segunda-feira (30). Porém, conforme contou André Machado, algumas famílias da região das ilhas, bastante afetada pela chuva da última semana, descobriram na quinta-feira (26) que haviam sido comtempladas.

— O que nós vamos fazer com essas famílias? Com enchente, vão conseguir procurar imóvel em três dias? Então, talvez a gente tenha de pedir mais uma prorrogação para o governo federal — disse o diretor do Demhab.

