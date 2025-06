Secretário nacional de Defesa Civil é recebido com protesto em Canoas

Moradores reclamavam da falta de assistência e diziam que "subir no dique seco é fácil". Bruna Oliveira / Agência RBS

O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, esteve nesta quinta-feira (19) em Canoas para avaliar a situação da chuva no município da região metropolitana de Porto Alegre. A passagem do secretário incluiu visita ao dique do bairro Mathias Velho, um dos locais mais afetados.

A comitiva foi recebida com protestos pelos moradores. Eles reclamavam da falta de assistência e diziam que "subir no dique seco é fácil".

— A gente não vai morrer afogado! Queremos respostas! — dizia uma das manifestantes, que não quis se identificar.

Em coletiva com a presença do secretário, o prefeito de Canoas, Airton Souza, e demais autoridades locais fizeram um apelo pela liberação de mais recursos estaduais e federais para obras de contenção. Wolff disse que o governo federal segue à disposição de Canoas e do Rio Grande do Sul.

Coletiva teve cobranças de autoridades locais. Bruna Oliveira / Agência RBS

No começo da noite desta quinta, havia caído de 120 para 69 o número de pessoas em abrigos públicos do município. Segundo a prefeitura, não há mais pessoas desalojadas (em casas de amigos ou parentes) devido à chuva.