Retomadas obras de reconstrução do dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre

As obras de reconstrução do dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, foram retomadas na manhã desta sexta-feira (27). Os trabalhos que pretendem aumentar a proteção contra enchentes no bairro devem durar por, no mínimo três meses.

Por volta das 11h uma retroescavadeira chegou ao terreno localizado na Rua Aderbal da Rocha Fraga e iniciou a demolição e a limpeza de uma casa já abandonada.

O objetivo é limpar a área para que seja feito o talude do dique. A estimativa é que a estrutura seja elevada para 5,8 metros.

— A várzea do Rio Gravataí ainda segue elevada. Então, a gente tem esse impedimento inicial de fazer todo o dique por causa da altura do rio, mas a gente acredita que baixando o rio e tendo essa frente de trabalho, consiguiremos iniciar o alteamento — diz o diretor-executivo do Dmae Vicente Perrone.

A prefeitura de Porto Alegre prevê um trabalho de no mínimo três meses, podendo se estender por conta das condições climáticas e do processo de remoção dos moradores.

O recomeço dos trabalhos ocorreu após uma autorização da Justiça, permitindo o andamento parcial das obras, desde que mantendo as residências em que ainda têm moradores.

Cumprindo a medida judicial, a prefeitura iniciou a instalação de placas destacando que as casas habitadas não serão atingidas. Atualmente são seis famílias que permanecem no dique. Um morador está de mudança e deixará a área hoje.

As demais ainda estão aguardando um desfecho do programa Compra Assistida. Quatro já estão com contrato assinado e as outras três estão aptas a pegarem a chave.

Laudo técnico

Na última quinta-feira a Justiça havia determinado que a prefeitura de Porto Alegre apresentasse um laudo técnico comprovando a necessidade urgente de remoção das casas ainda ocupadas na Rua Aderbal Fraga.

Na decisão, o juiz Mauro de Borba também solicitou que o município informe para onde pretende levar as famílias afetadas e quais são as condições desses locais.

Dique teve infiltração e começou a vazar água

Na quarta-feira, o dique apresentou infiltração, e a água começou a vazar durante a tarde.