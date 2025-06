Quem era Paulinho do Xoroquê, pai de santo do candomblé e da umbanda que morreu em incêndio em Porto Alegre

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do babalorixá. RBS TV / Reprodução

O pai de santo Paulo Fernando Rosa, de 57 anos, conhecido como Pai Paulinho do Xoroquê, morreu na madrugada desta quarta-feira (4), vítima de incêndio que atingiu o imóvel onde ele realizava sessões religiosas, na zona norte de Porto Alegre.

O babalorixá era um dos mais importantes nomes do candomblé, da umbanda e da quimbanda no Rio Grande do Sul, considerado nome relevante na luta de religiões de matriz africana por espaço no Estado.

De acordo com Everton Alfonsin, presidente da Federação Afro-Umbandista Espiritualista do RS (Fauers), Paulinho do Xoroquê trabalhava havia pelo menos duas décadas naquele espaço.

— Ficamos carentes de um batalhador. Pai Paulinho sempre foi uma pessoa emblemática, defensora das causas. Era o baluarte do candomblé no Rio Grande do Sul. É muito difícil, o Estado perde muito — diz Alfonsin.

Ao longo da manhã desta quarta, muitas pessoas passaram pela região para prestar homenagens e lamentar a morte do pai de santo.

De acordo com Alfonsin, Pai Paulinho também foi nome importante no debate sobre sacrifício de animais em rituais religiosos. Uma lei aprovada em 2004 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul passou a isentar de punição a prática de sacrifício de animais em cultos de religiões africanas.

O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), por contestação de um procurador-geral, mas a lei foi mantida após votação dos ministros.

— Pai Paulinho foi muito importante neste momento, participou do debate em várias frentes aqui no Estado. Desde lá, seguimos lutando para que nossa religião seja reconhecida e respeitada. Ele sempre fez isso muito bem, ocupando espaços políticos, sociais e de mídia —conta Alfonsin.

Nos últimos anos, Pai Paulinho do Xoroquê enfrentava dificuldades para se locomover após um acidente vascular cerebral (AVC) e usava cadeira de rodas.

De acordo com Alfonsin, a Fauers deve solicitar que haja homenagens na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa.

A despedida de Pai Paulinho do Xoroquê acontece no Centro Histórico de Porto Alegre, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835) da meia-noite às 15h30 desta quinta-feira (05). O sepultamento será às 17h no Cemitério São Jerônimo em Alvorada, na Região Metropolitana da Capital.

Incêndio

De acordo com a Brigada Militar (BM), o imóvel que pegou fogo fica na Rua Cristóvão Colombo, esquina com a Rua Eduardo Chartier, no bairro Higienópolis. Por volta das 3h30min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo que atingia a casa.

No local que pegou fogo, Pai Paulinho do Xoroquê realizava sessões de umbanda e quimbanda. Do imóvel, conseguiram fugir três pessoas, uma delas teve ferimentos no rosto. Pai Paulinho — que era cadeirante — não conseguiu sair e morreu.

As causas do incêndio são desconhecidas para a polícia e para os bombeiros, mas devem ser investigadas.

Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local.