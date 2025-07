Quatro comportas que ainda estavam abertas são fechadas em Porto Alegre

Comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, foram fechadas na madrugada desta segunda. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As quatro comportas que ainda estavam abertas — a 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, em Porto Alegre — foram fechadas na madrugada desta segunda-feira (30).

Em medição realizada às 11h desta segunda, o nível do Guaíba estava em 2m79cm no Cais Mauá. Ainda que esteja 22 centímetros abaixo da cota de inundação naquele ponto, de 3m, o nível vem aumentado desde o domingo.

No domingo (29), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou a comporta de número 12 em Porto Alegre com sacos de areia. Nesta manhã, equipes do Dmae reforçam a proteção, com colocação de argila. O trabalho deve ser concluído até o fim do dia.

Também nesta manhã, as comportas 14 e 13, as primeiras a partir da zona norte da Capital em direção ao centro, receberam reforço de pedras e argila. A sustentação foi erguida na saída que fica para o lado da Avenida João Moreira Maciel, à margem do Guaíba.

Trânsito

Com o fechamento da comporta 12, o trânsito na região do 4º Distrito sofre alterações. Na Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Castello Branco, na altura da Avenida Cairú, os motoristas que desejarem acessar a área central devem seguir pela Voluntários da Pátria ou pela Avenida Farrapos.

Para acessar a Avenida Portuária, do outro lado da Castello Branco, o acesso será orientado pelos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a partir da Avenida Ernesto Neugebauer e Rua João Moreira Maciel, no Humaitá, com trânsito liberado apenas para acesso local.

Na manhã desta segunda, o único trecho da João Moreira Maciel que havia sido invadido pela água foi a pista em direção ao centro, em trecho próximo da ponte do vão móvel. O trânsito foi desviado na contramão no local.

Casas de bombas

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), todas as 23 casas de bombas do sistema de drenagem urbana estão em funcionamento. O Dmae afirmou ainda que tem 31 geradores aptos a entrar em funcionamento, se necessário, em 18 estações.

Situação das comportas

Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, três foram fechadas em definitivo e quatro reformadas.

Outras sete têm obras em andamento: as passagens 8, 9, 10 e 13 serão fechadas em definitivo, enquanto as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por estruturas novas.

Comportas

Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, três foram fechadas em definitivo e quatro reformadas.

Outras sete têm obras em andamento: as passagens 8, 9, 10 e 13 serão fechadas em definitivo, enquanto as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por estruturas novas.

De acordo com o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone, o prazo para que as quatro comportas 8, 9, 10 e 13 sejam fechadas em definitivo é de seis meses. As estruturas novas devem ser finalizadas em 10 meses.

— Em um ano a gente tinha certeza que não conseguiríamos fazer todo o sistema de proteção contra a cheia novo ou melhorado, mas a gente acredita que em pouco tempo vamos ter essas estruturas prontas — afirma.

Reunião

A decisão de fechar as comportas partiu de reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento (Copae), coordenada pelo prefeito Sebastião Melo no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre, ainda no domingo.