Projeção aponta risco de nova inundação na Região Metropolitana após chuva intensa neste fim de semana

Uma projeção divulgada no começo da tarde desta sexta-feira (27) indica que a forte chuva esperada para este final de semana pode elevar o Guaíba à cota de inundação, em Porto Alegre, e ampliar os transtornos em pontos mais baixos da Região Metropolitana, como nas ilhas da Capital, em Eldorado do Sul e em Canoas. A estimativa do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elaborada em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), é de elevação no nível da água a partir do domingo, quando o excesso de chuva nas cabeceiras dos rios deve chegar à Grande Porto Alegre, em combinação a ventos que dificultam o escoamento.

— A tendência mais provável é de que o Guaíba atinja ou ultrapasse a cota de inundação medida no Gasômetro, que é de 3m60cm. Podemos ver essa cota ser superada por volta da quarta-feira (2), com pico na quinta (3) — avalia o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do SGB, Emanuel Duarte.

Duarte esclarece que a confirmação dessas previsões vai depender da quantidade de chuva que de fato cairá sobre o Estado, já que há algumas divergências entre os modelos utilizados. Sob o viés mais otimista, o Guaíba ficaria pouco abaixo da cota de inundação de 3m60cm, mas ainda próximo dela. No meio da semana, a água chegou ao nível de 3m45cm — abaixo do limite calculado no Gasômetro, mas o suficiente para extravasar levemente sobre o piso do Cais Mauá.

Hidrólogo do IPH, Fernando Fan afirma que o nível do Guaíba deve seguir baixando mais um pouco até o sábado (28), mas reverter a tendência já no domingo em razão da presença de ventos que represam o escoamento da água e da chegada do volume de chuva que corre por rios como o Taquari e o Jacuí.

— Esperamos ver um cenário parecido com o dos últimos dias, talvez um pouco pior. No pior cenário, ainda não daria um efeito de inundar a área do aeroporto Salgado Filho, por exemplo, como foi no ano passado. Mas será preciso ficar atento — complementa Fan.

Como o mau tempo voltará ao Estado pouco depois de um outro período de chuva forte, esperam-se complicações em zonas já comprometidas como as ilhas do Guaíba e partes mais baixas e próximas aos rios de cidades como Eldorado do Sul e Canoas.

— Mantemos uma perspectiva de agravamento do cenário nessas áreas. Quando entrar o vento e chuva, volta uma situação complicada, talvez até pior (do que foi registrado nos últimos dias) — complementa Fan.

A Defesa Civil do Estado emitiu boletim prevendo possível inundação para os rios Jacuí (Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí), dos Sinos (Campo Bom, São Leopoldo até o delta do Jacuí), Gravataí (Alvorada e Gravataí) e Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre).