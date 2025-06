Previsão indica "rápida elevação" do Guaíba, com risco de atingir a cota de inundação na Capital

Nível do Guaíba está alto nas proximidades da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A previsão divulgada ainda no final da manhã deste domingo (29) pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica uma "rápida elevação" do nível do Guaíba nas próximas horas em Porto Alegre. A estimativa é motivada principalmente pela ação de ventos que tendem a represar o escoamento rumo à Lagoa dos Patos.

Em razão disso, mantém-se a expectativa de que o nível da água se aproxime da cota de inundação, calculada em 3m60cm na Usina do Gasômetro, entre o domingo e a segunda-feira (30). Às 18h, a medição indicava 3m34cm neste ponto. Às 9h, a medição indicava 3m06cm neste ponto.

A análise mais recente do IPH, porém, aponta para a possibilidade de que o Guaíba não suba tanto quanto o esperado, levando-se em conta os parâmetros mais pessimistas com as previsões publicadas na sexta-feira (27) e no sábado (28). Se as piores perspectivas se confirmassem, o nível da água ultrapassaria com alguma folga o patamar de inundação.

— O pior cenário é um pouco mais ameno que o de ontem (sábado) e o de sexta porque as chuvas ocorridas não foram a do cenário pessimista — explica o hidrólogo do IPH Fernando Fan.

Até a véspera, havia o risco de que chovesse até 200 milímetros em partes da metade norte do Rio Grande do Sul. Os registros indicam que os maiores volumes acumulados em 48 horas chegaram próximo dos 140 milímetros em cidades como Vacaria e Horizontina.

Ainda assim, segue a perspectiva de um possível agravamento das inundações em zonas mais baixas da Grande Porto Alegre, como ilhas, Eldorado do Sul e Canoas.

— A perspectiva é de que o Guaiba fique ao redor da cota de inundação — complementa Fan.

O hidrólogo do IPH sustenta que uma previsão mais precisa é dificultada, neste domingo, pela possibilidade de variações no vento. Na segunda-feira, deve-se contar com estimativas mais sólidas sobre o nível a que a água deve chegar na Região Metropolitana. Espera-se que o patamar se mantenha elevado, acima da cota de alerta, ao longo da semana.

Leia Mais Cheia dos rios no RS: como está a medição neste domingo

Leia a íntegra da previsão do IPH

Gráfico mostra risco de o Guaíba atingir cota de inundação Reprodução / IPH/UFRGS

O Guaíba apresentou redução nas últimas 24 horas, estando em 3,06 metros na régua da Usina do Gasômetro às 9h. Os cenários de previsão indicam rápida elevação dos níveis nas próximas horas devido aos ventos previstos.

Os níveis podem alcançar valores próximos da cota de inundação na Usina do Gasômetro (3,6 metros). Espera-se manutenção de níveis elevados, acima dos 3 metros no decorrer da semana, em resposta às chuvas ocorridas na bacia hidrográfica.