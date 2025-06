Prefeitura de Porto Alegre usa sacos de areia e argila para fechar três comportas do sistema de proteção contra cheias

Embora não haja prognóstico de cheia no local, fechamento preventivo é realizado. Dmae / Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre iniciou na tarde desta sexta-feira (20) o processo de fechamento de três das 14 comportas do sistema de proteção contra cheias. As passagens de números 11, 13 e 14, que ficam em trechos do dique da Avenida Castelo Branco, na Zona Norte, serão bloqueadas de forma preventiva. Os locais serão protegidos por sacos de areia e argila, as chamadas "bags".

A prefeitura destaca que os prognósticos indicam que a cota de inundação não será superada na região protegida pelo sistema. Conforme o diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, a decisão de proteger as comportas foi tomada de forma antecipada porque o processo com as bags é mais demorado do que o fechamento dos portões, possível no Muro da Mauá.

As três estruturas fechadas passam por obras de restauração após a enchente do ano passado e não têm funcionalidade viária no momento. A comporta 12, que também está em obras, permanecerá aberta para minimizar o impacto na mobilidade urbana.

As demais passagens têm operação normal e foram testadas pela prefeitura em maio. Conforme o Dmae, o departamento está em contato com especialistas em hidrologia para a adoção de medidas adicionais, se necessário.

Medições

Às 18h15min desta sexta-feira (20), o nível do Guaíba na Usina do Gasômetro chegou a 2m90cm, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O valor segue dentro da cota de atenção, que indica risco moderado de inundação. O transbordamento ocorre a partir de 3m60cm.

Nível do Guaíba está em cota de atenção. Dmae / Divulgação