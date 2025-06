Prefeitura de Porto Alegre lança campanha por descarte correto de lixo: "Problema que temos que enfrentar juntos", diz Melo

O prefeito Sebastião Melo lançou, nesta terça-feira (17), uma campanha de rádio, TV, jornal e internet com propagandas que buscam conscientizar para o descarte correto de resíduos sólidos e para a separação do lixo em Porto Alegre.

Em um dos vídeos do material, por exemplo, um casal descarta um sofá velho no pátio de uma moradora, que, surpresa, reclama. Em outro, uma senhora deixa as fezes do seu cachorro na sala da casa de outra família. Com o mote "Minha cidade é minha casa", a ideia é mostrar a diferença no tratamento dado aos espaços público e privado.