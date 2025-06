Prefeitura de Porto Alegre adia para agosto conclusão de obras no dique da Fiergs; saiba por quê

Obras no dique da Fiergs começaram em agosto de 2024. Lucianos Lanes / PMPA

A prefeitura de Porto Alegre deu um novo prazo para a conclusão das obras emergenciais no dique que contorna a sede da Fiergs, no bairro Sarandi, na zona norte da Capital. O reparo estava previsto para ser finalizado ainda no mês de junho, mas será prorrogado até agosto. O motivo, conforme a prefeitura, é o período de chuvas, que atrasa o andamento das obras.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o cronograma das obras foi afetado pelo clima, tendo em vista que não é possível executar os serviços em períodos de chuva, em razão da matéria-prima usada na elevação da cota da estrutura de proteção.

O serviço faz parte das obras de reforço dos diques que compõem o sistema de proteção contra cheias. O projeto, iniciado em agosto de 2024, consiste no reforço estrutural do dique em torno da sede da Fiergs e elevação da cota de inundação a 5m80cm.

Obras no Sarandi seguem paradas

Elevação de estrutura no Sarandi depende de remoção de imóveis. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No dique do Sarandi, as obras permanecem paralisadas por decisão judicial, devido ao impasse no acolhimento das famílias que devem ser removidas da área para a conclusão do reparo.

A Justiça negou, no dia 9 de maio, um pedido da prefeitura de Porto Alegre para a retirada com urgência de sete famílias que seguem morando junto ao dique do Sarandi para a retomada das obras.

Até o momento da decisão judicial, 36 residências construídas no local já haviam sido retiradas. Outras 24 casas próximas à estrutura de proteção ainda precisam ser demolidas. Conforme a prefeitura, a remoção é necessária para dar espaço à circulação de máquinas e à ampliação na altura e na largura do sistema de proteção.