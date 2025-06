Prefeitura de Porto Alegre abrirá mais 150 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua

A partir desta segunda (23), Ginásio do Demhab. no bairro Santana tem horário ampliado das 19h às 9h.

Conforme a Secretaria Municipal de Assistência Social, um abrigo emergencial será aberto na próxima quarta-feira (25), no 4º Distrito, na Rua Comendador Azevedo, nº 264. O local terá 150 vagas , que poderão ser ampliadas para 250, de acordo com a demanda. O abrigo irá funcionar das 19h às 9h.

Este também é o novo horário do Ginásio do DemHab, no bairro Santana, o outro abrigo emergencial para pessoas em situação de rua da Capital. O local, que antes abria das 19h às 7h, tem o horário ampliado até as 9h a partir desta segunda-feira (23). O ginásio tem capacidade para 120 pessoas e tem registrado uma média de cem acolhimentos por noite.