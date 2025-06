Prédio inacabado no Bom Fim tem obra retomada e receberá restaurante de três andares

O prédio inacabado que chama a atenção de quem passa pela Rua Vasco da Gama, no bairro Bom Fim, será concluído ainda neste ano e abrigará um restaurante. A obra, na esquina com a Rua Felipe Camarão, começou em meados da década passada e receberia uma agência bancária, mas a negociação com a instituição financeira foi desfeita durante a construção.

No ano passado, surgiu um novo interessado em assumir o imóvel, que tem três andares. Por enquanto, os inquilinos não desejam revelar a marca, que é local. Apesar do mistério, moradores e comerciantes da região comentam que o complexo também terá uma cervejaria, o que o dono do prédio, Ricardo Ely, não nega.

— Vão ser muitas coisas em um só lugar, mas é um restaurante. Já foi feita estrutura, elétrica, hidráulica e espera de ar-condicionado. Está sendo colocado piso. Trabalhamos com duas equipes ao mesmo tempo — diz o dono do imóvel.

Leia Mais Por que abril e maio são os meses com mais rompimentos de adutoras de água em Porto Alegre

— Se o serviço for pegado, como está sendo, terminamos tudo em três meses. O restaurante inaugura ainda neste ano — completa o empresário.

Desde a desistência do banco que ocuparia o ponto, Ely diz que negociou com mais de 10 marcas. Enquanto isso, a obra chegou a ser retomada e paralisada mais de uma vez. O empresário diz não ter calculado quanto investiu no período.

Obra está sendo feita por duas equipes paralelamente. jonathan heckler / Agencia RBS

— Teve gente querendo pegar somente a parte de cima. O prédio nem estava pronto. Eu queria que ficassem com tudo. Só retomaria a obra quando achássemos essa pessoa, pois cada negócio tem suas peculiaridades — relata Ely.

A volta dos trabalhos com mais intensidade se deu em fevereiro deste ano, após o empreendimento receber aprovação de projetos complementares na prefeitura. Agora, está sendo feita a fachada, que recebe elementos em alumínio e ferro. O dono do prédio diz que 70% da obra está pronta. Somando os três pavimentos, o edifício terá 555 metros quadrados.

Polo de gastronomia

Nos últimos anos, essa região do Bom Fim tornou-se um polo de gastronomia. A estrutura que receberá o novo restaurante fica no número 253 da Rua Vasco da Gama. Do outro lado da rua, inaugurou em 2023 o restaurante Tuyo, que serve pratos inspirados na culinária argentina. À noite, pessoas sentam em mesas na calçada para comer e beber.

Na sexta-feira (30) passada, o movimento ainda era tranquilo quando a reportagem de Zero Hora esteve no local. Segundo uma funcionária, uma fila de espera costuma se formar a partir das 19h30min.

Leia Mais Vereador propõe criação de aplicativo municipal para competir com Uber e 99 em Porto Alegre

Ao lado, o bar Zanza tem mesas disputadas. À noite, é comum ver pessoas aguardando na calçada. Para atender a esta demanda, a dona do negócio pretende aumentar o tamanho da operação nos próximos meses.