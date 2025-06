Porto Alegre enfrenta nova alta do Guaíba com problemas em comportas e uso de sacos de areia

Sacos de areia na comporta 14, na Zona Norte. Duda Fortes / Agencia RBS

O sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre tem, atualmente, sete das 14 comportas com problemas de falta de portões de ferro ou no aguardo do fechamento definitivo. Em parte das comportas com falhas, a prefeitura de Porto Alegre utiliza sacos de areia para proteger a cidade da alta do Guaíba.

Na tarde desta segunda-feira (23), o nível do Guaíba chegou a 2m83cm no Cais Mauá, onde a cota de inundação é de três metros. Em razão do vento, água invadiu o calçamento.

A situação mais grave é das comportas 11, 12 e 14, na Zona Norte. Esses três equipamentos foram arrancados ou danificados pelas águas em 2024 e ainda não foram substituídos.

Nas comportas 11 e 14, os sacos de areia já foram posicionados para fechar os vãos em caso de enchente do Guaíba. Já a comporta 12 segue aberta para permitir o fluxo de veículos na região, mas sacos de areia foram posicionados ao lado do equipamento para o caso de uma elevação expressiva das águas.

— Os bags (sacos de areia) onde foram colocados, tempestivamente, costumam atender (os problemas). Não podemos é ser colhidos de surpresa. Talvez o conhecimento que a cidade tem agora permita que as medidas sejam tomadas com bastante antecedência — afirmou o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, em entrevista ao programa Timeline Gaúcha.

As obras para conserto das três comportas estão em fase inicial. Segundo Dmae, "as equipes iniciaram as perfurações que antecedem a construção das novas fundações". A previsão é de conclusão das obras até o fim de 2025.

— A 11 e a 12 serão substituídas, a 14 será metade fechada e metade terá uma comporta nova. Então, nós estamos com os contratos assinados, o processo está ocorrendo, a obra está ocorrendo — afirmou Vanuzzi.

Outras quatro comportas aguardam fechamento definitivo. Os vãos serão concretados onde hoje há as comportas 8, 9, 10 e 13 — localizadas entre o Centro Histórico e a Zona Norte. Segundo o Dmae, esse trabalho também será concluído até o fim do ano.

Conforme o Dmae, as demais comportas do sistema tiveram a vedação melhorada ou foram definitivamente fechadas desde a enchente de 2024.

Veja a situação de cada comporta: