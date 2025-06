Polícia identifica homem envolvido em acidente que matou motociclista em Porto Alegre

A Polícia Civil encontrou o homem suspeito de matar um motociclista em um acidente na Avenida Ipiranga , no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre na manhã desta terça-feira (3). O condutor se envolveu na colisão que vitimou João Alberto Posteglioni, de 56 anos.

O acidente ocorreu por volta das 7h no cruzamento da Rua Frei Germano com a Avenida Ipiranga, no sentido bairro-Centro.