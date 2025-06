Polícia começa a ouvir nesta sexta-feira testemunhas do incêndio em que pai de santo morreu no bairro Higienópolis

Sepultamento está marcado para as 17h desta quinta-feira no Cemitério São Jerônimo em Alvorada, na Região Metropolitana. RBS TV / Reprodução

A 9° Delegacia de Polícia de Porto Alegre marcou para esta sexta-feira (6) o depoimento das testemunhas do incêndio que resultou na morte do Pai Paulinho do Xoroquê, na madrugada de quinta-feira (5), na zona norte de Porto Alegre. Ele estava na casa onde realizava serviços religiosos, na Avenida Cristóvão Colombo, bairro Higienópolis quando o imóvel pegou fogo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Com os depoimentos e o laudo da perícia a polícia pretende esclarecer como o fogo começou.

Para amanhã estão previstos quatro depoimentos. Não foi esclarecido quem serão as pessoas ouvidas. O delegado Alexandre Vieira espera que a partir dos depoimentos e da perícia seja possível apontar uma causa.

— Sabemos que o fogo começou na cozinha. Mas ainda é prematuro afirmar qualquer outra coisa. Vou pedir urgência nos laudos periciais para que tenhamos um norte na investigação — declarou.

Os depoimentos só ocorrerão amanhã devido ao envolvimento de familiares e amigos com os atos fúnebres. O velório ocorre no Teatro de Arena, no centro de Porto Alegre (Avenida Borges de Medeiros, 835) até as 15h30min desta quinta-feira (5). O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério São Jerônimo em Alvorada, na Região Metropolitana.

Incêndio

De acordo com a Brigada Militar (BM), o imóvel que pegou fogo fica na Avenida Cristóvão Colombo, esquina com a Rua Eduardo Chartier, no bairro Higienópolis. Por volta das 3h30min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que atingiam a casa.