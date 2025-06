Polícia Civil investiga nova morte de homem em situação de rua em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga a morte de um homem em situação de rua ocorrida na noite desta quinta-feira (6) em Porto Alegre. Ele foi encontrado sem vida na Avenida Farrapos , entre as ruas Sete de Abril e Paraíba, no bairro Floresta , pouco antes da meia-noite.

Segundo a polícia, não havia sinais de violência no corpo. O homem não portava documentos e ainda não foi identificado. O laudo de necropsia apontará qual é a causa da morte.

Essa é a terceira morte de pessoa em situação de rua no bairro Floresta em uma semana. Os outros dois casos, registrados no final de maio, também são investigados e ainda são aguardados resultados da análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP).