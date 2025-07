Pizza com sushi e massa à vontade: rodízio "bastantão" conquista o público com combinações inusitadas em Porto Alegre

Pizza salgada e doce, sushi, massas e frituras no mesmo prato: essa é a proposta de restaurantes como o Lauro's Gastronomia, no bairro Menino Deus. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Pizza, sushi, massa, hambúrguer e frituras servidos a um preço único. Essa é a proposta de restaurantes que têm se espalhado pela região metropolitana de Porto Alegre. Alguns já nasceram neste formato, outros acabaram se adaptando. Em pouco tempo, os rodízios classificados como "bastantões" pelo setor passaram de uma novidade para um formato consolidado (veja abaixo onde ficam).

Na Marquês Pizzaria e no Lauro's Gastronomia, os garçons servem pizzas e hambúrgueres na mesa. Refrigerante liberado já fica incluso no preço do rodízio. Nos bufês, clientes podem se servir de pratos quentes, como massas e frituras, e de diversos tipos de sushi.

— É uma orgia gastronômica — brinca Raiane Falero, que aproveitava um dos rodízios com o namorado.

Além de carnes, churrascarias como Garcias e Braseiro também servem pizzas à noite. O Ovo Gastronomia, no bairro Três Figueiras, começou com a proposta de ser apenas um bufê de à la minuta. Depois, para diversificar a clientela, tornou-se um rodízio de pizza, mas ainda servindo outros alimentos no bufê. Hoje, em alguns dias, há até uma ilha de feijoada no local.

Na Avenida Assis Brasil, clientes da Don Aurélio e da Lunar também misturam, no mesmo prato, massa, sushi e pizza. Na mesma avenida, abriu recentemente o Seu Pastenor, um rodízio de pastéis com sorvete e bebida inclusos. No horário de abertura, já tem fila para entrar no estabelecimento.

— Abro a casa todos os dias com cerca de 80 pessoas na reserva. Para esta sexta e sábado, por exemplo, já não temos mais lugares para as reservas. O pessoal gosta de preço fixo, não há surpresa na hora de pagar — avalia o dono do estabelecimento, Celso Dalpasquale.

O Seu Pastenor foi aberto com investimento de R$ 1,5 milhão. A escolha pelo ponto na Assis Brasil se deu pela fama do local, que tem diversos rodízios, mas nenhum de pastéis. São 27 sabores salgados e 24 doces. Também são servidos na mesa petiscos como iscas de carne, entrevero, pão de alho, frango a passarinho e batata frita. O preço do rodízio varia de R$ 79 a R$ 89, a depender do dia da semana.

— No à la carte, o cliente pede e a gente faz. Trabalhar com rodízio é diferente. É mais trabalhoso, mas o cliente não quer saber disso. A produção acontece o tempo todo. Fazemos 7 mil pastéis por dia. Tem que estar equipado com muitos equipamentos — diz Celso, que está com plano para abrir mais uma loja no bairro Menino Deus.

Tendência regional

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, Leonardo Dorneles diz que esse tipo de rodízio, que mistura mais de um alimento, é uma tendência regional.

— Não tenho observado este conceito de negócios em outros Estados. É uma coisa da nossa cultura, do gaúcho, que gosta do "bastantão" e de comer muito. Esse conceito de multiculinária, com pastel, pizza, sushi, hambúrguer no mesmo restaurante, agrada grupos — avalia.

Pessoas com diferentes gostos podem comer no mesmo restaurante. LEONARDO DORNELES Presidente da Abasel no RS

Pioneirismo

Um dos primeiros a testar este formato em Porto Alegre foi o empresário Claudio dos Santos. Há 20 anos, ele fundou a Casa do Marquês, na Rua Marquês do Pombal. No rodízio, oferece galeto, filés, massas, couvert com antepastos, pastéis e sopa de capeletti. De segunda a sexta, custa R$ 98 por pessoa; aos sábados, R$ 108; e aos domingos, R$ 119.

— Na época, ninguém tinha coragem de fazer um rodízio assim. Nem eu. Fomos testando, incrementando o cardápio e, desde 2008, estamos neste mesmo formato. Fomos moldando com o gosto do porto-alegrense. Chegamos a tentar mudar na pandemia, mas o movimento despencou e voltamos atrás — lembra Claudio, que antes de empresário, foi garçom e lavador de pratos.

A marca cresceu, e novas casas foram abertas. Hoje, há lojas em Encantado, Canoas, Cachoeirinha, Santa Cruz do Sul e fora do Estado, no Paraná. Ao lado da primeira unidade, Claudio inaugurou uma pizzaria. O rodízio também conta com bufê de pratos quentes e sushi. De domingo a quinta-feira, custa R$ 89 por pessoa; nas sextas e sábados, R$ 99.

— Fomos percebendo que tem público para todos os nichos de mercado dentro de rodízio. Com a pizzaria, pegamos um público maior. O filho, o pai e o avô juntos. Todos saem satisfeitos — diz o empresário.

Um exemplo é o motorista Gonçalo Carneiro, que leva a família ao Marquês para celebrar datas importantes. Nessa semana, foi ao estabelecimento para comemorar a entrada da filha na faculdade de Design.

— É "lanhado". Sou muito feliz comendo aqui — disse Gonçalo, que misturou pizza, massa e sushi no mesmo prato.

"Gastronomia em abundância"

Desde que foi inaugurado, em 2023, o Lauro's Gastronomia gera enormes filas de clientes na rua. Com o lema "gastronomia em abundância", o restaurante ficou conhecido pelos sabores inusitados de pizza, como de pudim e de petit gateau, além de também oferecer bufê com pratos quentes, sushi e mini-hambúrgueres.

— Nosso diferencial é a abundância. Estamos sempre em busca de novos lançamentos e diversificando nosso cardápio — diz o dono do estabelecimento, Ícaro Cappellari, que tem o primo Rodrigo Fonseca como sócio.

Hoje, o Lauro's está com operações em Gravataí e em Campo Bom. Até 2027, a empresa quer ter mais cinco pontos distribuídos por Porto Alegre e no Vale do Sinos. Cada uma exige um investimento de R$ 2,5 milhões. Em breve, as unidades também terão espaços com máquinas de jogos para clientes.

O preço do rodízio no Lauro's varia de R$ 89 a R$ 114, a depender do dia e da unidade. Para manter a casa cheia, Ícaro reconhece que precisa seguir conquistando novos clientes, já que, neste tipo de segmento, é raro que a pessoa volte diariamente.

— Nosso produto é padronizado, damos muito valor a isso. Tem que ser bom para o cliente voltar. E, quando ele voltar, tem que estar bom de novo. Nossos funcionários são treinados para isso. Começamos a vender por delivery, é outra forma de faturar, mas nosso foco é no rodízio.

Namorados há dois anos, Raiane Falero e Kaio Souza vão ao Lauro's pelo menos uma vez ao mês. A primeira visita foi no aniversário da mãe de Kaio, no ano passado. Gostaram da experiência e tornaram-se clientes.

— Já fomos a outras casas muito boas também. Antes e depois. Mas aqui tem sabores bem diferentes — diz Raiane.

— Adoro o bufê. A primeira vez que provei sushi foi aqui — completa o namorado.

Sem misturar

Criada há 25 anos, a Nono Ludovico tem um dos rodízios de pizza mais tradicionais de Porto Alegre. É conhecida por seus sabores autorais, como javali ao molho de vodka e pato ao molho de laranja. Apesar do crescimento recente de estabelecimentos que oferecem vários tipos de alimento ao mesmo tempo, o negócio prefere manter o foco no seu carro-chefe: as pizzas.

— Clientes já pediram, mas é uma coisa passageira. Nessa onda, nós não vamos entrar. Sorvete na pizza não tem nada a ver com a gente. Foge muito da nossa proposta — diz o sócio Paulo Dalpian, que toca o negócio com a esposa Suzana e as filhas Paula Rafaela e Suzane Letícia.

— Oferecemos um produto com qualidade de à la carte, mas em rodízio. Ao longo dos anos, ficamos cada vez mais rígidos na escolha dos sabores — completa Paulo.

Desde que inaugurou, a Nono Ludovico já ampliou seu espaço duas vezes, passando de 140 para 360 lugares para clientes. O rodízio custa R$ 147,90 por pessoa. Com frequência, os sócios recebem convites para abrir lojas em outros Estados, mas preferem manter o foco na operação original. A marca também investe em uma linha de pizzas congeladas.

Antes de abrir o negócio, Paulo era dono do Marcellu's, um rodízio de filés em Porto Alegre. Em 2007, vendeu o estabelecimento para o empresário Clecio Conte, que segue com a proposta inicial até hoje — e não deseja mudar. Além das carnes acompanhadas de molhos e geleias, o estabelecimento conta com ilha de massas e de saladas. Na mesa, o cliente também recebe picanha, bacon, polenta e batata frita.

— Mesmo sendo um rodízio, temos clientes fidelizados que vêm todas as semanas. O filé é uma das carnes mais caras. Se não souber trabalhar bem, é fácil perder a mão. Tem muito desperdício e trabalhamos com uma margem de lucro baixa — diz Clecio, que cobra R$ 110 pelo rodízio.

O presidente da Abrasel-RS, Leonardo Dorneles, que também é empresário, concorda com a fala do sócio da Marcellu's. Acrescenta, também, que os rodízios que oferecem vários tipos de culinárias enfrentam um desafio ainda maior:

— Exige um ambiente grande para servir vários tipos de comidas, tendo que haver ganho de escala e aproveitamento. O custo é maior e também precisa de uma equipe maior. Exige muita mão de obra especializada: pizzaiolo, sushiman, pessoas que operam fritadeira. Tem que ser muito bem pensado.

A grande dificuldade é ser bom em todas as culinárias, e isso é muito difícil. LEONARDO DORNELES Presidente da Abrasel no RS

