Pirâmide erguida após visão espiritual é santuário de diferentes crenças em Porto Alegre: "Aqui é um solo sagrado"

Forjada em material metálico, uma pirâmide destaca-se no Templo Universal da Paz Pai Francisco de Luanda, situado na zona rural do bairro Lami, em Porto Alegre. A estrutura foi inaugurada em 2014 a pedido de Maria Corrêa dos Santos, a Mestra Tala, 73 anos.

Tudo começou após uma visão da religiosa que define-se como "universalista".

— Nós estávamos em uma reunião e eu tive uma visão. A natureza totalmente destruída, os animais magros ao extremo e a humanidade demente. E visualizei milhões e milhões de ratos. E eu disse: "Senhor, isso não pode acontecer". De repente, veio uma pirâmide, foi elevando-se, e as palavras "eis a tua missão: construir uma pirâmide" — narra Mestra Tala, acostumada a receber médiuns e visitantes no local.

Erguida em uma área onde havia um banhado no passado, a Pirâmide das Curas Mãe Gedi — o nome presta homenagem à mãe de Mestra Tala — levou 42 anos para ser concluída. O engenheiro Paulo Stumm ficou responsável pela obra.

Com 23 metros de altura pelo mesmo número de largura, conforme informações da própria Mestra Tala, está circundada por colunas e imagens de diferentes religiões e crenças, como anjos e seres alados. Leões formam um corredor perto da principal porta de entrada. Há ervas aromáticas, plantas, folhagens e muito silêncio na propriedade. Cerca de outros 40 templos compõem o espaço de espiritualidade.

— O nosso trabalho é todo voltado para o amor e para a cura. Aqui tem muitas pedras nas profundidades desta pirâmide, e tem um pedaço das pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos (situadas no Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito). Então, todo este universo é para a saúde. O meu foco é a saúde, o bem-estar e o amor. Nós somos passageiros no tempo. E eu digo que a vida terrena é uma colônia de férias. Se semear bem, a tua colheita lá em cima será fantástica — compartilha Mestra Tala, nascida em 1º de agosto e representante do signo de leão.

Interior da pirâmide

Para entrar na pirâmide é necessário tirar os calçados. No piso, há diversos tapetes e almofadas. Móveis de variados tamanhos e formatos exibem estátuas, imagens e fotos, algumas dos pais de Mestra Tala. O pai, Luiz Corrêa da Silva, atuou em vida como médico obstetra, homeopata e fitoterápico, enquanto a mãe, também já falecida, criou 26 crianças.

No local, há referências aos símbolos e deuses egípcios, como a cruz de Ankh. Cristais como ametistas podem ser vistos em determinados pontos, assim como mensagens espirituais. Alusões ao espiritismo, hinduísmo, umbanda, esoterismo, budismo, catolicismo, xamanismo, maçonaria, pretos velhos, entre outras crenças e religiões, espalham-se dentro e fora da estrutura.

Sou universalista, não importa o credo. Não adotamos o mal e nenhuma espécie de sacrifício. Aqui é um solo sagrado. MARIA CORRÊA DOS SANTOS, A MESTRA TALA 73 anos

Mestra Tala esteve nas pirâmides do Egito e visitou estruturas semelhantes em outros países do mundo. Realizou peregrinações em lugares como Fátima, em Portugal, e conhece o esoterismo. Ela explica sobre os quatro portais que destacam-se na construção do espaço em sua propriedade no Lami.

— Os portais representam o ar, o fogo, a terra e a água. Então, é o zodíaco. As quatro faces que atuam no nosso corpo humano — fala.

Sinagoga à vista

Conforme Mestra Tala, que recebe pessoas de todo o mundo em busca de conselhos, há um projeto para a ampliação da pirâmide. A líder espiritual não dá detalhes nem diz quando se dará essa intervenção. Porém, antecipa uma outra construção para o templo, que foi fundado em 1950 pelos pais:

— Vamos construir uma sinagoga. Eu recebi a mensagem de um espírito muito idoso, milenar, que pediu antes de toda aquela situação do alagamento (enchente de maio de 2024). Estamos dentro do Apocalipse. A era de Sodoma e Gomorra (cidades que, segundo a Bíblia, teriam sido destruídas por Deus em função de seus muitos pecados) está se repetindo. Vamos ver destruição em massa, mas os bons vencerão e os maus perecerão — lamenta, dizendo que esse período de caos no mundo deve perdurar até 2030.

Em agosto do ano passado, uma mesquita foi inaugurada para somar-se aos demais espaços de devoção. Em estado de reflexão sobre os conturbados tempos da humanidade, ela acrescenta:

— É a mão de Deus pousando sobre a humanidade e observa que, nesta hora apocalíptica, tudo o que é de ruim acontece: as trevas, o mal, o ódio e o sangue como uma coisa natural. Pais matando filhos e mães jogando filhos fora. Eu pergunto se isso é natural. Existe uma energia contrária e o ser humano segue aquela energia contrária.

Mestra Tala assegura que qualquer pessoa pode visitar gratuitamente o templo. Devota da Virgem Maria, relata que, desde os 12 anos de idade, desenvolve trabalhos espirituais. Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de 17 metros de altura pode ser vista na propriedade por quem passa pela Estrada do Varejão.

Quem procura auxílio para algum tratamento de saúde não precisa pagar. Porém, para jogar os búzios e as cartas há cobrança financeira. O templo também recebe doações.

Considerada uma vidente por muitos que a conhecem, a universalista conclui com um recado:

— Quero pedir para as pessoas não semearem o mal, somente o bem. Deus é o criador de tudo e de todas as coisas. Todos nós partiremos um dia. E a hora do juízo final não é brincadeira.

