"Perdi o pouquinho de coisinhas que eu tinha", diz dono de casa soterrada por deslizamento em Porto Alegre

Floriani acordou de madrugada e viu a casa desabar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Por conta da chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16), um barranco deslizou e engoliu parte de uma casa no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre. O dono do imóvel, Giovani da Silva Floriani, 47 anos, tinha recém acordado quando viu o espaço desabar na madrugada de quinta-feira (19):

— Estava dormindo na peça da frente e me levantei para ir ao banheiro. Ouvi um barulho no meu pátio e fui espiar, achando que era gente aqui dentro. No que espiei na janela, já estava vindo uma avalanche, desbarrancando lixo, mato, árvore, tudo aqui por cima — relata o morador, que vive há 26 anos no mesmo endereço.

Além do susto, o desabamento causou ferimentos. Com o estrondo, Floriani foi jogado para longe e uma janela de ferro caiu sobre as suas pernas. Apesar das dores, ele passa bem. O homem, que mora na casa com o gato Thom, acredita que, se não tivesse acordado de madrugada, teria morrido enquanto dormia.

O desabamento destruiu a área, a sala e a cozinha da casa. Por conta disso, Floriani, que está desempregado no momento, perdeu a cama, uma televisão, fogão, pratos e panelas, roupas, alimentos e outros móveis.

— Eu me senti muito triste. Perdi o pouquinho de coisinha que eu tinha. Eu não tenho como cozinhar, não tenho uma televisãozinha para olhar, nada. Eu perdi praticamente tudo — afirma, com a voz embargada.

O bairro está entre os setores de risco alto e muito alto de desastres naturais em Porto Alegre mapeados por um estudo divulgado em maio deste ano. Floriani acredita que segue correndo perigo, uma vez que outro deslizamento pode derrubar a parte que restou da casa. Ainda assim, optou por permanecer no endereço.

— A Defesa Civil quer me levar para um abrigo, mas eu não quero sair. Até para não me roubarem o pouquinho de coisa que tem. Não é nada, mas é o meu cantinho. Tem gente que se aproveita da situação — defende.

Como ajudar?

Floriani está arrecadando doações para comprar alimentos, ração para o gato e para, aos poucos, reconstruir o que perdeu. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo WhatsApp (51) 98106-8389.