Obra de recuperação da orla de Ipanema tem segundo adiamento; prefeitura prevê conclusão para o final do ano

A reportagem de Zero Hora foi ao local e constatou que base do calçadão ainda não foi totalmente feita.

A obra de revitalização da orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, está com 53% dos trabalhos concluídos. Quando as obras se iniciaram, em outubro do ano passado, o objetivo era concluir em junho. Depois, a previsão foi adiada para julho, e agora a nova estimativa é de que acabe entre novembro e dezembro.

A prefeitura atribui a ampliação do prazo a um aditivo de R$ 1,3 milhão, que foi incluído para a construção de áreas de lazer, e a fatores climáticos. Serão implementadas churrasqueiras e uma cancha de bocha. No entanto, a reportagem constatou que, em alguns pontos, a obra original também está atrasada. A base do calçadão, por exemplo, ainda não foi totalmente feita.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, aponta que, além das novas etapas antes não previstas, os fatores climáticos contribuíram para as mudanças de prazo. A antiga orla foi danificada pela enchente do ano passado.

— A previsão de conclusão, que inicialmente se tinha para o início do primeiro semestre de 2025, foi alterada para o final do primeiro semestre de 2025 em função, principalmente, das condições climáticas, do tempo, que naturalmente impedem a execução de obra por ser uma área aberta, muito suscetível às questões climáticas.

Bremm reitera que, por isso, foi necessária a reprogramação do cronograma inicial, e complementa:

— Também houve a inserção de de novas obrigações através de um aditivo específico de R$ 1.383.000, que trouxe novas intervenções, como por exemplo a recuperação e melhoria da ciclovia, a implantação de novas churrasqueiras e cancha de bocha.

Além disso, parte do muro que impede o avanço do Guaíba já foi construído. A orla abrange uma extensão de dois quilômetros entre a Rua Dea Coufal e os Arcos de Ipanema.